프로스펙스, 4만 명 뛰는 ‘2026 대구마라톤’ 공식 후원… 대회 티셔츠 디자인·제작

프로스펙스는 오는 22일 열리는 ‘2026 대구마라톤’을 공식 후원한다고 19일 밝혔다.
대구스타디움과 도심 일대에서 열리는 대구마라톤은 세계육상연맹 ‘WA 골드라벨’을 보유한 국제 로드 레이스다. 이번 대회에는 약 4만 명의 러너가 참가한다.
프로스펙스는 참가자 전원이 착용하는 공식 티셔츠의 키비주얼 디자인과 제작을 맡았다. 대회의 정체성과 러너의 도전 정신을 상징하는 공식 티셔츠를 제작하기 위해 기획 단계부터 완성도를 높이는 데 집중했다.
컬러와 그래픽 구성은 물론 러닝에 적합한 기능성 소재와 핏을 적용해 실제 레이스 환경에서도 착용 만족도를 높일 수 있도록 설계했다. 뿐만 아니라 레이스 이후에도 훈련과 일상에서 활용 가능한 소재와 디자인으로 구성됐다.
체험형 프로그램도 운영한다. 대구스타디움 서측 광장에 브랜드 부스를 마련하고 플래그십 카본 러닝화 ‘인피니트 러시’를 중심으로 트라이얼 서비스를 제공한다. 현장 스토어에서는 전 품목 할인 판매도 제공한다. 이밖에 기록지 포스터 및 레코드 키링 증정 이벤트와 포토존도 운영한다.
프로스펙스 관계자는 “대구마라톤 공식 티셔츠를 통해 육상도시 대구에서 열리는 마라톤 대회의 상징성과 러너의 도전 정신을 담아내고자 했다”며 “브랜드 부스에서는 제품 체험과 참여형 프로그램을 통해 참가자들이 브랜드 기술력을 직접 경험할 수 있도록 구성했다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0