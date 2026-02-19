‘전과 6범’ 임성근, 유튜브 재개 “설 음식 느끼할것 같아서…”

음주운전 등 전과 사실이 드러나 방송 활동을 중단했던 한식 셰프 임성근(59)이 유튜브 활동을 사실상 재개했다.
임성근은 18일 자신의 유튜브 채널 ‘임성근 임짱TV’에 ‘설음식 드시고 느끼할 거 같아서 준비했습니다’라는 제목으로 2분 14초 분량의 영상을 게재했다. 영상에서 임성근은 설 연휴 이후 입맛을 돋울 매운 볶음라면 조리법을 소개했다. 다만 그는 자신의 논란에 대해선 추가적으로 언급하진 않았다.
임성근은 2015년 ‘한식대첩 시즌 3’에서 우승으로 이름을 알린 한식 셰프다. 최근 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 2’ 등에 출연해 대중적 인지도를 높였다. 하지만 그는 과거 4차례 음주운전 적발과 폭행 사건 등으로 ‘전과 6범’이었던 사실이 뒤늦게 드러나면서 비판이 일었다.
논란이 지속되자 임성근은 지난달 21일 방송 활동을 중단하며 “어떤 비판도 감수하겠다”고 했다. 이후 약 한 달간 유튜브 영상을 올리지 않던 그는 이달 13일 ‘두바이 쫀득 쿠키’를 재해석한 레시피 영상을 올리며 유튜브를 재개했다. 한식당도 예정대로 개업을 앞두고 있는 것으로 전해졌다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
