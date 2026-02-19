방탄소년단 RM, 초보 운전 영상 공개…“나도 웃김”

방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 운전 실력을 공개했다. 지난해 12월 운전면허를 취득한 그는 자신의 서투른 운전 실력에 대해 “나도 웃김”이라고 설명했다.
RM은 18일 인스타그램에 “웃으면서 합시다, 나도 웃김”이라는 글과 함께 직접 운전하는 영상을 올렸다.
그는 자신의 운전 실력에 대해 주행은 가능하지만 주차가 어려워 연수를 받아야 한다고 밝혔다.
RM은 자신이 운전 면허를 따는 과정에서 주행시험 도중 한 차례 불합격한 일화도 공개했다. 주행시험 도중 유턴을 하다가 중앙선을 침범해 한 차례 떨어졌다는 것. 그는 결국 재응시 끝에 합격했다고 말했다.
운전면허를 취득한 이유에 대해서는 “그냥 따보고 싶었다”며 “자차를 살 생각은 없다”고 했다.
한편 방탄소년단은 다음 달 20일 완전체로 복귀한다. 복귀 다음 날에는 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 진행한다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0