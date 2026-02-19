“드라마 ‘굿파트너’, 기억 삭제될 정도로 힘들때 살기위해 쓴 결과물” [손효림의 베스트셀러 레시피]

이혼전문변호사이자 드라마 ‘굿 파트너’(2024년)의 극본을 쓴 작가, 유튜버, 두 아들의 엄마인 최유나 씨(41)가 자신의 시간 관리법을 정리했다.



저자는 진득하게 뭔가를 하는 사람이 아니었다고 한다. 한국외대 영어통번역학과에 진학한 그는 독서, 달리기 등 결심을 해도 한 달 이상 한 게 없었다. 매일 도서관에 가고 영어 단어를 외우는 친구들을 대단하게 여겼다.



아버지의 권유로 전남대 법학전문대학원에 간 그는 법대를 나오거나 사법고시를 준비하다 온 사람들 사이에서 이질감을 느꼈다. 1학년 1학기 성적은 전교 꼴등에 가까웠다. “망했다”며 아버지에게 원망을 쏟아냈다. 아버지는 “휴학을 하든 그만두든 네 선택”이라고 했다. 막막해진 그는 꾸준하게 뭔가를 해야 커리어를 갖고 살 수 있다는 생각이 들었다. 독서실에서 가장 늦게 남아 공부하기로 했다. 3년을 버텼고 상위권으로 로스쿨을 졸업했다.



저자는 하루 24시간 중 수면 시간과 업무 시간을 빼고 남은 7시간 중 절반은 좋아하는 것을 하고 절반은 5년 후, 10년 후 미래를 위해 투자하라고 말한다.



완벽한 준비란 있을 수 없으므로 일단 실행부터 하며 보완하라고 권한다. 하고 싶은 게 있으면 조금만 시간을 들여 100일만 계속 해보라고 말한다. 저자 역시 책을 쓸 때 하루에 A4 한 장씩 100일만 쓰자고 결심했다. ‘마일리지 아워’ 역시 이렇게 썼다.



중요한 역할에 집중하고 나머지는 대충 하자는 마음도 필요하다. 저자는 치마 블라우스 원피스 하이힐을 좋아했지만 매일 맞춰 입고 관리하는데 시간이 많이 들었다. 이에 검은색 슬랙스를 여러 개 사서 바꿔 입고 구김 가지 않는 소재의 셔츠를 돌려 입는다. 신발은 통굽 구두, 운동화를 신는다.



친절하게 거절하는 것도 시간을 지키는 방법이다. 그는 “거절은 다른 사람의 마음을 불쾌하게 만드는 것이 아니라 나를 존중하는 것이며 내 한계를 미리 알려줌으로써 관계를 지키는 것”이라고 강조한다.



맛집에서 혼자 밥을 먹는 등 틈틈이 좋아하는 것을 하며 에너지를 채우는 것도 일상을 이어가는데 꼭 필요하다.



원하는 것을 향해 지치지 않고 나아가는 법과 이를 위한 마음 가짐을 세심하게 알려준다.