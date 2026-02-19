72세 美보건장관, 웃통 벗고 운동뒤 냉수목욕…노익장 과시 왜?

로버트 케네디 주니어 미국 보건복지부 장관(72)이 웃통을 벗은 채 청바지 차림으로 운동하고 냉수 목욕까지 하는 동영상을 소셜미디어 계정에 올려 화제다.
18일(현지 시간) 케네디 장관의 ‘X’ 계정에는 그가 가수 키드 록과 ‘상의 탈의’ 상태로 윗몸 일으키기, 팔 굽혀펴기, 자전거 타기 등을 하는 영상이 올라왔다. 케네디 장관은 청바지 차림 그대로 냉수 욕조로 뛰어든다. 이어 컵에 담긴 ‘우유(whole milk)’를 들이키고 키드 록과 주방에서 고단백질 영양식을 만드는 모습도 담겼다.
케네디 장관은 “미국 국민에게 두 가지 메시지를 전한다. 활동적으로 움직여라, 진짜 음식을 먹어라”라고 적었다.
이번 영상은 케네디 장관이 내세운 표어 ‘마하(MAHA) 즉, 미국을 다시 건강하게(Make America Healthy Again)를 홍보하는 목적으로 제작됐다.
케네디 장관은 지방을 포함한 우유, 고단백질 위주의 식단 섭취와 꾸준한 운동이 건강을 유지하는 길이라고 주장한다. 다만 백신 접종의 효과에 대해선 취임 전부터 의문을 제기해 많은 논란에 휩싸여 있다.
키드 록은 도널드 트럼프 대통령의 지지자다. 이달 8일 미국프로풋볼(NFL) 시즌 챔피언십 결승전인 ‘슈퍼볼’의 하프타임 쇼에 출연한 라틴계 가수 배드 버니가 트럼프 대통령을 비판하자 이에 맞서 보수 진영이 주도한 공연 ‘올아메리칸 하프타임쇼’에 출연했다.
김보라 기자 purple@donga.com
