사회
익산서 통근버스 농수로 추락…운전기사 숨지고 2명 부상
동아일보
업데이트
2026-02-19 09:56
2026년 2월 19일 09시 56분
입력
2026-02-19 09:31
2026년 2월 19일 09시 31분
김예슬 기자
뉴시스
회사 통근버스가 농수로로 추락해 3명의 사상자가 발생했다.
19일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 7시경 전북 익산시 여산면의 한 도로를 달리던 통근버스가 가드레일을 받고 농수로로 빠졌다.
이 사고로 버스기사 A 씨가 숨졌고, 남녀 탑승객 각 1명이 중상을 입어 인근 병원으로 이송됐다.
버스에는 운전자를 포함해 22명이 탑승하고 있었던 것으로 확인됐다.
경찰은 버스가 가드레일을 들이받아 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
