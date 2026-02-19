부모찬스로 청년기에 집 산 친구, 월급으론 평생 못 따라간다

보건사회연, 정책과제 보고서
대물림-청년기 부동산 보유가 자산 격차 불러…지속적 우위
사회 첫발부터 생활비 마련 위해 빚지면 하위계층 머물러
부동산 보유 여부와 상속이나 증여 재산이 자산 격차를 심화시키고 있다는 분석이 나왔다. 특히, 청년층은 부모의 재력과 초기 자산 형성 여부가 평생의 빈부 격차를 좌우하는 핵심 요인으로 지목됐다.
19일 한국보건사회연구원의 ‘자산 격차 요인 분석과 정책 과제’ 보고서에 따르면 한국의 자산 불평등은 부동산과 대물림이라는 두 축을 중심으로 고착화되고 있는 것으로 나타났다. 소득만으로는 해당 격차를 따라잡기 어렵다는 현실이 뚜렷해지고 있다는 설명이다. 아울러 자산은 단순한 경제적 여력을 넘어 이혼이나 실업 등 사회적 위험 상황에서 가계를 보호하는 ‘안전판’ 역할을 한다는 점에서도 그 중요성이 강조됐다.
보고서에 따르면 1995년 이후 2023년까지 상위 10% 자산가의 자산 점유율은 전체의 약 65% 수준을 꾸준히 유지하고 있다. 자산 격차가 줄지 않는 주요 원인으로는 부동산 중심의 자산 구조와 대출을 통한 자산 증식이 꼽혔다. 특히 청년기에 형성된 초기 자산의 차이는 시간이 흐를수록 오히려 격차가 더 커졌다.
보고서는 2007년을 기준으로 청년층 자산 변화 경로를 추적한 결과 부모에게서 상속이나 증여를 받았거나, 대출을 활용해 일찍 부동산을 마련한 집단은 이후에도 자산 축적 과정에서 지속적으로 우위를 유지했다고 밝혔다. 반면, 사회에 첫발을 내딛는 시기부터 생활비 마련을 위해 빚을 지고 시작한 청년들은 시간이 지나도 자산 하위 계층에 머무는 경향이 뚜렷했다.
자산 격차의 심화에는 교육 수준, 고용 형태 등 구조적 요인들이 복합적으로 작용한 것으로 분석됐다. 이에 보고서는 부동산 중심의 자산 축적 구조와 상속·증여를 통한 대물림, 노동시장의 이중구조 등이 시급히 개선돼야 할 과제라고 지적했다. 또, 고용이 불안정한 계층, 저학력자, 장애인 등 취약 집단을 위한 맞춤형 자산 형성 지원 정책과 금융교육 강화, 상속·증여세제 개선 등이 대안으로 제시됐다. 김성아 한국보건사회연구원 연구위원은 “자산 격차는 단순한 불평등 문제가 아니라 사회적 안전망과도 직결된다”며 “장기적이고 체계적인 국가 차원의 대책 마련이 필요하다”고 강조했다.
