“사회에 불만”…살던 고시원 방 옷장에 불지른 50대

사회에 불만이 있다는 이유로 자신이 거주하고 있는 고시원에 불을 지른 50대 남성이 경찰에 체포됐다.
인천 남동경찰서는 전날 오후 11시30분경 남동구 간석동 한 고시원에서 불을 지른 50대 남성 A 씨를 현주건조물방화 혐의로 체포해 조사 중이라고 19일 밝혔다.
A 씨는 고시원에 있는 자신의 방 옷장에 공업용 에탄올과 라이터를 이용해 불을 낸 혐의를 받는다.
불은 스프링클러가 작동해 꺼졌고, 인명 피해도 없었다. 다만 당시 화재로 방 내부 5㎡와 전기장판 등 가재도구 일부가 소실된 것으로 파악됐다.
A 씨는 범행 직후 현장에서 도주했으나 범행 약 2시간 뒤 고시원 인근 길거리에서 경찰에 긴급 체포됐다.
경찰 조사에서 A 씨는 “사회에 불만이 있어 불을 냈다”는 취지로 진술했다.
경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사할 방침이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
