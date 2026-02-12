콘래드서울, 글로벌 호텔 평가서 우수 평가

콘래드서울은 포브스 트래블가이드가 발표한 2026 스타어워즈에서 포스타(Four-Star) 호텔로 선정됐다고 12일 밝혔다. 2024년부터 3년 연속 포스타 등급을 받았다.
이번 평가는 객실, 다이닝, 웰니스 등 호텔 운영 전반과 고객 응대 품질을 중심으로 진행됐다고 한다. 콘래드 서울은 전반적인 서비스 일관성과 운영 안정성에서 긍정적인 평가를 받은 것으로 전해졌다.
서울 여의도 국제금융센터(IFC Seoul)에 위치한 콘래드 서울은 문체부 기준 5성급 호텔로 총 434개 객실과 약 2752㎡ 규모의 연회 공간을 갖추고 있다. 다이닝 시설과 피트니스·웰니스 시설을 운영하며 비즈니스와 레저 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있다.
콘래드 서울은 앞서 2018년과 2023년 글로벌 호텔 평가에서 ‘Recommended’ 호텔로 선정된 바 있고 이후 정기적인 자체 점검을 통해 서비스 품질을 관리해 왔다고 한다. 이러한 운영을 바탕으로 최근 3년 연속 포 스타 등급을 유지하고 있다.
사무엘 피터 콘래드 서울 총지배인은 “이번 평가는 고객 경험을 중심에 둔 운영의 결과”라면서 “앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 서비스 품질을 유지해 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
