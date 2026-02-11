우리금융, 금융권 최초 2000억원 규모 펀드 조성

  • 동아일보

글자크기 설정

우리금융그룹이 국민성장펀드의 성공적인 조성을 지원하기 위해 금융권 최초로 2000억 원 규모의 ‘우리 국민성장매칭 펀드’를 조성한다고 11일 밝혔다. 앞서 우리금융은 5년간 국민성장펀드 민간금융에 10조 원 규모로 참여하기로 했다. 이에 따라 올해 자펀드에 약 4000억 원을 투자하기로 하고 그 시작으로 우리 국민성장매칭 펀드를 조성했다. 이 펀드는 산업 전반 지원, 스케일업, 초장기 기술 등 미래 전략 산업에 자금을 공급할 예정이다.
#우리금융그룹#국민성장펀드#우리 국민성장매칭 펀드#2000억 원#민간금융 참여#10조 원#자펀드 투자#산업 지원#스케일업#미래 전략 산업
신무경 기자 yes@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스