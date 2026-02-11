본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
우리금융, 금융권 최초 2000억원 규모 펀드 조성
동아일보
입력
2026-02-11 17:40
2026년 2월 11일 17시 40분
신무경 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260211/133346010/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
우리금융그룹이 국민성장펀드의 성공적인 조성을 지원하기 위해 금융권 최초로 2000억 원 규모의 ‘우리 국민성장매칭 펀드’를 조성한다고 11일 밝혔다. 앞서 우리금융은 5년간 국민성장펀드 민간금융에 10조 원 규모로 참여하기로 했다. 이에 따라 올해 자펀드에 약 4000억 원을 투자하기로 하고 그 시작으로 우리 국민성장매칭 펀드를 조성했다. 이 펀드는 산업 전반 지원, 스케일업, 초장기 기술 등 미래 전략 산업에 자금을 공급할 예정이다.
#우리금융그룹
#국민성장펀드
#우리 국민성장매칭 펀드
#2000억 원
#민간금융 참여
#10조 원
#자펀드 투자
#산업 지원
#스케일업
#미래 전략 산업
신무경 기자 yes@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[단독]국방부 “주택공급 위해 국방硏 이전 반대…정부 일방발표”
2
배우 정은우 사망…전날 SNS에 장국영 사진 올리고 ‘그리운…’ 글
3
최선규 “3살 딸 트럭 깔려 사망 판정…품에 안자 기적 일어나”
4
김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]
5
[단독]빗썸 “비트코인 이벤트, 실무자 1명이 실행…27명이 30억 인출”
6
‘트럼프 그룹’ 하남 상륙? 차남, 연이틀 방문…K-스타월드 부지 등 둘러봐
7
軍, 비상계엄 관련 前합참차장 파면 등 중장 3명 중징계
8
이부진, 아들 졸업식 ‘올블랙’ 패션…70만원대 가방 뭐길래
9
20년 감옥살이중 숨진 뒤에야 ‘아내 살해’ 누명 벗었다
10
의대 증원에도 전공의 잠잠…“정부와 싸울 힘도 없다”
1
정동영 “무모한 무인기 침투, 北에 깊은 유감”… 北 반발 한미 특수전훈련, 美 공개-韓은 침묵
2
김민석 “얻다대고 발언 사과 안해” 윤영석 “거, 참…겸손하게 하십쇼”
3
정동영 “무인기 침투 관련 北에 깊은 유감”…정부 첫 유감 표명
4
‘전두환 사진 걸자’ 고성국에 탈당권유…국힘 서울시당 한밤 중징계
5
김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]
6
조국 “與 연대 제안 동의…지방선거 연대 맞다면 방법 정해야”
7
안규백 “軍이 김정은 심기 보좌? 박충권 의원 망언 사죄하라”
8
李대통령 내일 정청래·장동혁 초청 오찬…“의제 제한없다”
9
배현진 “나를 징계해 서울시당 공천심사 중단시킬까 우려”
10
위기 맞은 정청래, 반사이익 김민석, 출마로 기우는 조국
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[단독]국방부 “주택공급 위해 국방硏 이전 반대…정부 일방발표”
2
배우 정은우 사망…전날 SNS에 장국영 사진 올리고 ‘그리운…’ 글
3
최선규 “3살 딸 트럭 깔려 사망 판정…품에 안자 기적 일어나”
4
김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]
5
[단독]빗썸 “비트코인 이벤트, 실무자 1명이 실행…27명이 30억 인출”
6
‘트럼프 그룹’ 하남 상륙? 차남, 연이틀 방문…K-스타월드 부지 등 둘러봐
7
軍, 비상계엄 관련 前합참차장 파면 등 중장 3명 중징계
8
이부진, 아들 졸업식 ‘올블랙’ 패션…70만원대 가방 뭐길래
9
20년 감옥살이중 숨진 뒤에야 ‘아내 살해’ 누명 벗었다
10
의대 증원에도 전공의 잠잠…“정부와 싸울 힘도 없다”
1
정동영 “무모한 무인기 침투, 北에 깊은 유감”… 北 반발 한미 특수전훈련, 美 공개-韓은 침묵
2
김민석 “얻다대고 발언 사과 안해” 윤영석 “거, 참…겸손하게 하십쇼”
3
정동영 “무인기 침투 관련 北에 깊은 유감”…정부 첫 유감 표명
4
‘전두환 사진 걸자’ 고성국에 탈당권유…국힘 서울시당 한밤 중징계
5
김종혁 “장동혁은 전한길-고성국의 숙주…윤어게인, 張 통해 목소리내”[정치를 부탁해]
6
조국 “與 연대 제안 동의…지방선거 연대 맞다면 방법 정해야”
7
안규백 “軍이 김정은 심기 보좌? 박충권 의원 망언 사죄하라”
8
李대통령 내일 정청래·장동혁 초청 오찬…“의제 제한없다”
9
배현진 “나를 징계해 서울시당 공천심사 중단시킬까 우려”
10
위기 맞은 정청래, 반사이익 김민석, 출마로 기우는 조국
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
美 패트리엇 이동 vs 이란 핵시설 입구 봉쇄…2차 협상 앞 ‘전운 고조’
“망막 질환 발병 땐 치료 힘들어… 증상 없을 때부터 관리해야”
韓동해안서 첫 남방큰돌고래 발견…제주 이외 지역선 처음
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0