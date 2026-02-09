카르타모빌리티-지오탭, 전략적 제휴 체결… 텔레매틱스 기반 TMS·FMS 연동 추진

카르타모빌리티(CartaMobility)가 커넥티드카 솔루션 분야의 글로벌 리더인 지오탭(Geotab)과 전략적 제휴를 맺고, 지오탭 디바이스에서 생성되는 텔레매틱스 데이터를 자사의 AI 기반TMS(운송관리시스템) 및 FMS(차량관리시스템)와 연동하는 통합모델을 추진한다.
이번 협력은 차량 위치, 주행 이력, 운행 이벤트, 차량 상태 정보 등현장 데이터를 시스템에 자동으로 반영함으로써 배차, 관제 및 정비관련 의사결정을 고도화하는 데 초점을 맞춘다. 지오탭은 텔레매틱스 하드웨어와 플랫폼을 통해 GPS 기반 위치, 운행 이력 및 차량 활동 정보를 제공하는 글로벌 선도 기업이다.
그동안 물류 운영에 특화된 강력한 TMS 기능을 제공해 온 카르타모빌리티는 이번 지오탭 텔레매틱스와의 기술적 시너지를 통해 △실시간 가시성(Visibility) 강화 △운행 이력 기반의 품질 관리 및 정산 데이터정합성 개선 △차량 상태 기반의 점검·정비 프로세스 지원 △운행리포트 자동화 등의 핵심 가치를 제공할 예정이다:
또 카르타모빌리티는 라스베이거스에서 지오탭 주최로 열리는‘Geotab Connect 2026’에 참가하여 TMS·FMS와 텔레매틱스 데이터가 결합된 실제 운영 시나리오를 현장에서 시연할 계획이다. 해당 행사는 2월 10일부터 12일까지 MGM 그랜드(MGM Grand)에서 개최될 예정이다.
카르타모빌리티 측은 “디바이스에서 생성되는 현장 데이터를 배차, 관제, 정비 등 핵심 실행 시스템과 연결함으로써 운영 속도와 정확도를 획기적으로 개선하겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0