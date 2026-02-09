롯데관광개발, ‘알프스의 진주’ 이탈리아 돌로미티 직항 전세기 상품 출시

롯데관광개발은 이탈리아 북동부 동알프스 산맥 돌로미티로 떠나는 직항 전세기 상품을 출시했다고 9일 밝혔다.
이번 상품은 대한항공 전세기를 통해 돌로미티 접근성이 뛰어난 베니스로 한 번에 이동한다. 일정은 7박 9일로 6월 24일과 7월 1일 단 두 차례 출발한다. 가격은 1인 799만 원부터다.
돌로미티는 스위스나 오스트리아 알프스에 비해 상대적으로 덜 알려졌지만, 독특한 암봉과 광활한 고원 풍경으로 여행객들 사이에서 ‘알프스의 진주’로 입소문을 타고 있다. 특히 초여름이면 야생화가 고원을 물들이며 설산과는 또 다른 매력을 선사한다.
돌로미티 하이킹 코스에는 유럽 최대 규모의 고원 목초지인 ‘알페 디 시우시’를 비롯해 ‘세체다’와 ‘트레치메 디 라바레도’가 포함됐다. 케이블카와 산악 도로 등 이동 인프라가 잘 갖춰져 있어 남녀노소 누구나 비교적 수월하게 하이킹을 즐길 수 있다. 이와 함께 고요한 수면에 산세가 비쳐 ‘돌로미티의 진주’라고도 불리는 ‘브라이에스 호수’와 ‘미주리나 호수’도 일정에 담았다.
돌로미티 하이킹 외에도 슈퍼 투스칸 와이너리 투어를 비롯해 이탈리아 피자와 젤라또 등 미식 체험이 일정에 포함됐다. 이와 함께 피렌체·베로나·베니스 등 주요 도시 관광도 함께 즐길 수 있다.
롯데관광개발 관계자는 “푸르른 산세를 따라 야생화가 피어나는 초여름은 돌로미티 여행의 최적기”라며 “이동과 일정 조율이 까다로운 지역 특성을 고려해 보다 편리하고 여유롭게 이동할 수 있도록 최적의 동선을 중심으로 일정을 구성했다”고 말했다.
댓글 0