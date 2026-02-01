본문으로 바로가기
경제
롯데건설, 금호21구역 재개발 수주… 올해 정비사업 수주액 1조원 돌파
동아일보
입력
2026-02-09 00:30
2026년 2월 9일 00시 30분
임유나 기자
롯데건설이 올해 도시정비사업 누적 수주액 1조 원을 넘겼다.
롯데건설은 7일 서울 성동구 금호21구역 주택정비형 재개발사업을 수주했다고 8일 밝혔다. 금호21구역 재개발은 성동구 금호동3가 일대에 16개 동(지하 6층∼지상 20층), 1242채 규모의 단지와 부대 시설을 조성하는 사업이다. 공사비는 약 6242억 원이다. 사업지는 지하철 3호선 금호역, 5호선 신금호역과 가깝고 금남시장이 도보권에 있다. 이번 수주로 롯데건설의 올해 도시정비사업 누적 수주액은 1조1082억 원이 됐다.
#롯데건설
#도시정비사업
#누적수주액
임유나 기자 imyou@donga.com
