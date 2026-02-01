韓 ‘하이브리드’ 비중 30% 돌파… 전기차는 주춤

국내 완성차 기업들 42만대 판매
지난해 국내 완성차 기업이 판매한 차량 10대 중 3대 이상이 엔진과 모터가 모두 달린 하이브리드 차량인 것으로 나타났다. 8일 국토교통부 자동차등록 통계에 따르면 지난해 국내 완성차 기업 5개사(현대자동차, 기아, KGM, 르노코리아, 한국GM)가 국내 시장에 판매한 차는 137만3221대다. 이 중 하이브리드 차량이 41만5921대가 팔려 비중이 30.3%에 이르는 것으로 조사됐다. 판매 대수와 비중 모두 역대 가장 높은 수치다.
전기차도 늘었지만 절반이 수입차
국내에서 하이브리드차 판매 비중이 10%를 처음 넘은 시기는 2021년(10.4%)이다. 이후 하이브리드차 비중은 2022년 13.2%, 2023년 19.5%, 2024년 26.5% 등 꾸준히 올랐다.
이처럼 하이브리드차 비중이 높아진 원인으로는 전기차 판매 부진이 꼽힌다. 지난해 기준 전기차 판매 비중은 9.3% 수준이다. 한국자동차산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 총 전기차 등록 대수는 22만177대로 2024년 대비 50.1% 늘었지만 이 중 절반가량이 테슬라와 중국 전기차 등 수입차여서 국내 5개사 판매 비중은 상대적으로 낮았다.
국내 기업들은 하이브리드 라인업을 강화하고 있다. 현대차는 올해 처음 제네시스 브랜드에 하이브리드 차량을 선보인다. 기아도 인기 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 셀토스의 하이브리드 버전을 올해 처음 출시했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
