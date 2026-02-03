KCC글라스 홈씨씨, 욕실 시공 패키지 ‘이지바스’ 리뉴얼 출시

KCC글라스는 인테리어 브랜드 홈씨씨의 욕실 시공 패키지 ‘이지바스(EASY BATH)’를 리뉴얼 출시했다고 3일 밝혔다.
이지바스는 타일 대신 대형 패널을 활용해 소음과 분진을 줄이고 시공 시간을 단축한 것이 특징으로 하루 만에 시공이 가능한 욕실 리모델링 패키지다.
이번 리뉴얼을 통해 디자인 라인업은 3종으로 재구성됐다. 그레이 스톤 계열의 ‘어반 소프트’, 샌드 톤 콘크리트 질감의 ‘코지 내추럴’, 마블 패턴을 적용한 ‘모던 시크’로 구성됐다. 몰딩을 외부에 노출하지 않는 공법을 적용해 관리 편의성과 개방감을 높였다고 한다.
구성품도 강화됐다. 비데 일체형 양변기와 무광 니켈 수전 등 최신 트렌드를 반영한 제품이 포함됐다. 이지패널과 이지플로어는 오염과 미끄럼에 강한 소재를 적용했고 KC인증과 라돈 방출 기준을 충족했다.
KCC글라스는 본사 인증 시공팀을 통한 표준 시공과 함께 시공 후 1년간 품질 보증을 제공한다.
황소영 기자 fangso@donga.com
