스페이스X “위성 100만개로 우주 데이터센터 구축”

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 설립한 우주기업 스페이스X가 미국 당국에 우주 데이터센터 구축을 위한 위성 발사 계획을 신청했다.
지난달 31일(현지 시간) 로이터 등 외신에 따르면 스페이스X는 최대 100만 기 규모의 군집위성을 발사해 우주 데이터센터를 구축하겠다며 미국 연방통신위원회(FCC)에 신청서를 제출했다. 로이터에 따르면 스페이스X는 FCC에 제출한 문서에 “(우주 데이터센터는) 운영·유지 비용이 거의 들지 않는 준상시적 태양광을 직접 활용한다”며 “이들 위성은 비용과 에너지 효율에서 혁신적인 성과를 달성할 수 있을 것”이라고 적었다.
이 신청서는 머스크 CEO가 스페이스X와 테슬라 또는 인공지능(AI) 기업 xAI의 합병을 검토하고 있다는 보도가 나온 지 하루 만에 공개됐다. 로이터는 “실제로 합병이 성사된다면 스페이스X의 ‘우주 데이터센터’ 구상에 새로운 동력이 될 것”이라고 분석했다.
우주 데이터센터는 머스크 CEO뿐만 아니라 구글과 마이크로소프트(MS), 아마존 등 빅테크 기업들이 관심을 두는 분야다. 넓은 부지와 많은 전력, 고효율 냉각 시스템을 필요로 하는 지상 데이터센터와 달리, 우주 데이터센터는 광활한 우주 공간을 활용하고 태양열 에너지로 사실상 무한한 전력을 공급받을 수 있다. 극저온의 우주 환경으로 인해 냉각 비용도 아낄 수 있다. 지상 데이터센터가 포화 상태에 이르고 있는 상황에서 대안으로 각광받는 것이다. 머스크 CEO는 최근 스위스 다보스 세계경제포럼(WEF)에서 “(우주 데이터센터가) 2년, 길어도 3년 안에 실현될 것”이라며 필요성을 강조했다.
현재 우주에 존재하는 위성 수가 약 1만5000기에 불과한 점을 감안하면 스페이스X가 실제로 100만 기를 모두 쏘아 올릴 가능성은 높지 않다. 하지만 많은 우주기업이 통상 실제 계획보다 많은 수의 위성 발사를 신청하는 경우가 많아 스페이스X가 근시일 내 시행을 염두에 두고 위성 발사를 신청한 것이라는 분석이 나온다. 스페이스X는 위성통신 서비스인 ‘스타링크’ 서비스를 구축하기 위해 4만2000여 기의 위성 발사 승인을 요청한 바 있으며 현재까지 9000여 기의 위성을 쏘아올렸다.
