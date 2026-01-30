코오롱글로벌, 타운홀 미팅 개최… “실적 턴어라운드 원년될 것“

코오롱글로벌은 30일 과천 코오롱타워에서 김영범 사장과 임직원들이 참석한 가운데 미래 전략 공유를 위한 타운홀 미팅을 개최했다고 밝혔다.
코오롱글로벌에 따르면 이번 행사는 최근 시장 불확실성에 대한 대응 방향을 설명하고 향후 사업 전략과 2026년 실적 가이던스를 공유하기 위해 마련됐다고 한다.
이날 미팅에서 코오롱글로벌은 2025년 4분기 실적과 관련해 해당 분기 손실 반영을 잠재적 리스크에 대한 선제적 조치로 설명했다. 불확실성이 존재하는 일부 사업장의 비용을 선제적으로 반영해 향후 추가 손실 가능성을 줄이겠다는 판단에 따른 것이라는 것이다.
손실이 반영된 사업장으로는 대전 선화3차, 대전 봉명, 인천 송도, 광주 도척물류센터 등 4개 현장이 포함됐다고 한다. 코오롱글로벌은 이를 통해 재무적 불확실성을 정리하고 실적 정상화를 추진한다는 방침이라고 설명했다.
코오롱글로벌은 이날 2026년 실적 가이던스로 신규 수주 4조5000억 원, 매출 3조1000억 원, 영업이익 1200억 원을 제시했다.
또한 지난해 말 골프·리조트·호텔 전문기업 엠오디(MOD)와 자산관리 전문기업 코오롱엘에스아이(LSI)와의 합병을 완료한 이후, 올해부터 AM·레저 부문에서 연간 매출 2800억 원, 영업이익 200억 원 규모 운영 수익을 확보할 계획이라고 전했다.
한편 코오롱글로벌은 지난 29일 2025년 4분기 실적을 공시했다. 연결 기준 매출은 2조6845억 원, 영업이익은 39억 원을 기록했다. 건설 부문 매출은 2조3080억 원, 영업이익은 61억 원으로 흑자 전환했고 신규 수주는 3조572억 원으로 집계됐다. 이 중 비주택 부문 수주는 1조6586억 원이다.
