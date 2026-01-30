삼성전자 첫 과반 노조 출범…“성과급 상한 폐지하라”

삼성전자에서 처음으로 과반 노조가 탄생했다. 1969년 창사 이래 처음이다.
‘초기업노동조합’ 삼성전자 지부는 30일 오전 회사에 근로자대표 지위 확인을 위한 ‘조합원 수 산정 절차 진행 요청’ 공문을 보냈다고 밝혔다. 초기업노조 조합원 수는 오전 11시 기준 6만4170명이다. 노조는 회사에 “본 공문에 대한 입장을 2월 3일까지 서면으로 회신해 달라”고 했다.
노조가 추산한 삼성전자 직원 과반 기준은 6만2500명으로 이미 전날 초과했다. 29일 오후 1시 기준 6만3000명을 찍었다. 초기업노조 조합원 수는 지난해 9월 6300명에서 약 4개월 만에 10배 가까이로 급격히 늘었다.
일각에서 주장하는 6만4500명을 넘는 것도 초읽기다. 일각에서는 지난해 6월말 기준 삼성전자 전체 임직원 수 12만9524명 기준으로 6만4500명이 넘어야 과반이라고 주장했다.
초기업노조는 앞으로 회사 및 고용노동부의 확인 절차를 거쳐 정식 과반 노조 지위를 갖게 될 전망이다. 과반 노조가 되면 교섭대표노조의 지위를 갖게 된다. 단체교섭권과 근로조건 결정권 등을 단독으로 행사할 수 있는 것이다.
그동안 삼성전자에는 5개 노조가 난립했다. 다수 노조였던 한국노총 산하 전국삼성전자노동조합(전삼노)가 회사와의 교섭을 주도했다. 전삼노는 다만 과반 노조가 아니어서 회사와 맺은 단체협약이 해당 노조 조합원들에게만 적용되는 데 그쳤다. 회사 전반의 임금인상률과 복지 등은 모두 사원대표 및 회사 인사담당자로 구성된 노사협의회를 통해 결정했다.
초기업노조가 당장 우선시하는 과제는 경쟁사 SK하이닉스 대비 처우 개선이다. 최승호 초기업노조 삼성전자 지부 위원장은 “성과급 상한을 폐지하고 영업이익의 20%까지 직원들에게 나눠 달라고 요구할 것”이라고 했다. 초기업노조가 주장하는 성과급 확대 관련 앞으로 구체적인 기준 설정 등 협상이 쉽지 않을 것이란 전망도 나온다.
