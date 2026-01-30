“스타벅스 가습기 쓰지마세요”…화재 우려에 39만대 리콜

스타벅스 코리아는 지난해 말 e-프리퀀시 행사 증정품으로 제공된 가습기 2종에 대한 자발적 리콜을 실시한다고 30일 밝혔다.
이번 리콜은 제품의 배터리 과열로 추정되는 국소적 화재 발생 신고가 접수되면서 결정됐다. 대상 제품은 지난해 10월 30일부터 12월 31일까지 e-프리퀀시를 통해 고객에게 증정된 스타벅스 가습기 전량이다. 총 수량은 39만3548개다. 스타벅스 측은 해당 제품을 보유한 고객에게 즉시 사용을 중단할 것을 당부했다.
다만 스타벅스 측은 증정된 가습기 제품은 ‘전기용품 및 생활용품 안전관리법’에 따라 KC 인증을 획득한 배터리를 사용한 제품이라고 설명했다. 스타벅스 관계자는 “해당 제품 공급처인 한일전기와 함께 관련 기관과 협력해 정확한 사고 원인 조사를 진행하고 있다”며 “조사와는 별개로 고객 안전을 위해 선제적 리콜 조치를 결정했다”고 설명했다. 스타벅스는 국가기술표준원에 제품 사고 보고를 완료하고 자발적 리콜 절차를 협의하고 있다.
스타벅스는 해당 가습기를 보유한 모든 고객에게 제품 반납 시 스타벅스 모바일 카드 3만원권을 온라인으로 일괄 제공할 방침이다. 회수는 다음 달 2일부터 스타벅스 애플리케이션(앱)을 통해 택배 수거 서비스로 실시한다. 매장 방문을 통한 회수 방법은 2월 초에 앱과 공식 홈페이지를 통해 별도로 안내할 계획이다.
스타벅스 관계자는 “이번 일로 고객 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다. 고객 안전을 최우선으로 고려해 자발적 리콜을 결정했다”며 “관련 절차를 신속하고 철저하게 이행하겠다”고 밝혔다．
