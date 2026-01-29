K방산 또 해냈다…한화, 노르웨이에 ‘천무’ 1조원 규모 수출

한화에어로, 최종 사업자로 낙점
한화가 노르웨이 육군이 추진하는 차세대 장거리 정밀화력 체계(LRPFS) 사업의 최종 사업자로 낙점됐다. 총 사업규모는 2조8000억 원 수준으로 이 중 한화가 1조 원 규모를 수주할 것으로 전해졌다.
美 하이마스-유럽 KNDS 제쳐
노르웨이 국방부는 29일(현지 시간) 한화에어로스페이스를 LRPFS 사업의 최종 사업자로 선정했다고 밝혔다. 노르웨이 의회는 앞서 27일 LRPFS 조달 프로젝트 승인 법안을 본회의에서 통과시켰다. 한화에어로스페이스는 오는 30일 계약 체결 후 다연장 로켓 천무를 노르웨이에 공급하게 된다.
한화는 사업 선정 과정에서 미국 록히드마틴의 하이마스, 독일·프랑스 합작 기업인 KNDS의 ‘유로 풀스’와 경쟁했다. 처음에는 KDNS의 수주 가능성이 높다는 여론이 있었지만 강훈식 대통령비서실장이 지난해 10월 전략경제협력 특사로 노르웨이를 방문해 각종 협력 의지를 전달하면서 수주 가능성이 높아진 것으로 전해졌다.
총 사업 규모는 2조8000억 원 수준이다. 다만 천무 구매에 쓰이는 금액은 1조 원 가량이고 나머지는 노르웨이 군 전력화와 부대 정비 사업에 들어가는 것으로 알려졌다. 방산업계 관계자는 “이번 수출은 한국 방산 기술이 북유럽까지 진출하면서 글로벌 방산 시장에서 위상을 더 공고히 하는 기회가 될 것”이라고 전했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
