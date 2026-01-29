허리케인바베큐, ‘2025 소비자만족 브랜드 대상’ 바비큐 부문 1위 수상

바비큐 전문 브랜드 허리케인바베큐 JY네트워크에서 주최하고 중앙일보가 후원한 ‘2025 올해의 우수 브랜드 대상’에서 바비큐 전문점 부문 1위를 수상했다고 29일 밝혔다.
허리케인바베큐는 그동안 전국 단위 매장 운영과 다양한유통 채널을 통해 품질 표준화를 실현해 왔다. 까다로운 품질 관리 기준을 바탕으로 안정적인 맛과 서비스를 유지해왔으며, 이번 수상식에서 이런 노력을 인정받았다.
특히 통고기 바베큐를 기반으로 한 차별화된 메뉴 구성과 대중적인 가격 전략이 소비자와 업계 모두로부터 긍정적인 반응을 끌어냈다는 평가다.
허리케인바베큐는 이번 수상을 계기로 브랜드 가치 제고는 물론, 신규 메뉴 개발과 가맹 사업 확대를 통해 한 단계 더 도약한다는 계획이다.
허리케인바베큐 관계자는 “소비자 여러분의 꾸준한 성원과 현장에서 묵묵히 최선을 다해준 임직원들의 노력이 있었기에 이번 수상을 받을 수 있었다”며 “지역사회와 함께 성장하며 사회적 가치를 실현하는 브랜드로 자리매김하겠다”고 소감을 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
