파리바게뜨, 美 매체 선정 ‘프랜차이즈 500’ 톱 30위 진입… 국내 유일

파리바게뜨는 미국 비즈니스 매체 앙트러프러너가 발표한 ‘2026 프랜차이즈 500’에서 종합 순위 29위, 베이커리 카페 부문 1위를 기록했다고 26일 밝혔다.
파리바게뜨는 2024년 61위, 2025년 42위에 이어 올해 29위로 매년 순위를 끌어올리며 상위권 ‘톱30’에 진입했다. 올해 프랜차이즈 500 순위 톱30에 이름을 올린 국내 브랜드는 파리바게뜨가 유일하다. 글로벌 프랜차이즈 격전지로 꼽히는 미국에서 성장성과 사업 안정성을 동시에 입증했다는 평가다.
프랜차이즈 500은 포브스, 포춘과 함께 미국을 대표하는 비즈니스 매거진인 앙트러프러너가 1980년부터 발표해온 평가 지표로, 매년 북미 지역에서 프랜차이즈 사업을 운영 중인 브랜드를 대상으로 △프랜차이즈 규모 및 성장세 △프랜차이즈 인프라 △마케팅 지원 △브랜드 경쟁력 △재무 안정성 등 150개 이상의 세부 항목을 종합 평가해 순위를 매긴다. 올해는 북미 지역에 본사를 두고 최소 10개 이상의 매장을 운영 중인 1354개 브랜드가 평가 대상에 포함됐다.
파리바게뜨는 지난해에만 북미에서 77개 매장을 새로 열었으며, 현재 285개의 매장을 운영하고 있다. 올해는 북미 전역에 150개 이상의 매장을 추가 출점해 총 점포 수를 400개 이상으로 확대할 예정이다.
매출 흐름도 안정적이다. 파리바게뜨는 2019년 1분기부터 지난해 4분기까지 20분기 연속 매출이 성장했다. 특히 2025년 미국 매출은 전년 대비 약 30% 증가했다. 미국 현지 사업을 본격 확대하기 위해 지난해 9월에는 미국 텍사스에 약 2만8000㎡ 규모의 제빵공장 착공에 들어갔으며 2029년 최종 완공을 목표로 하고 있다. 이 시설을 통해 북미 시장 내 생산과 물류 효율성을 높이고 현지 맞춤형 품질 경쟁력을 강화하겠다는 방침이다.
파리바게뜨 대런 팁튼 미주법인 최고경영자(CEO)는 “프랜차이즈 500은 프랜차이즈 업계에서 가장 권위 있는 지표로 평가받고 있다”며 “이번 성과는 파리바게뜨의 글로벌 프랜차이즈 사업 모델이 경쟁력과 성장 가능성을 인정받은 결과”라고 말했다.
