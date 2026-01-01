“단순 무인주문 넘어 ‘AI 경영 리포트’로 매출 증대 지원할 것”

[동아경제 人터뷰]
테이블오더 업계 1위 ‘티오더’ 권성택 대표
“직원 관리-인건비 부담 등 덜자”… 2019년 창업 5년새 주문 66배로
주문때마다 쌓이는 데이터 활용… 상반기 카톡연계 AI 서비스 출시
“티오더 키워준 사장님들 도울것”
“‘티오더’가 쌓은 데이터를 인공지능(AI)으로 분석해 소상공인들의 매출 증대를 지원하는 조력자가 되겠습니다.”
지난해 12월 29일 서울 영등포구 여의도 본사에서 만난 국내 테이블오더(무인주문) 업계 1위 티오더 권성택 대표(38)는 티오더의 목표를 설명하며 이같이 말했다. 그는 “소상공인은 AI 시대의 취약계층”이라며 “단순 무인주문을 넘어 소상공인들에게 경영 리포트를 제공하는 등 제대로 ‘서빙’해주는 기업으로 성장할 것”이라고 했다.
권 대표는 2019년 당시로서는 생소한 개념이었던 테이블오더에 주목하고 티오더를 창업했다. 외식업을 운영했던 그는 테이블오더를 통해 고용난과 인건비 부담, 직원 관리 등 외식업의 고질적 문제가 해소될 것을 확신했기 때문이다.
일찌감치 시장에 뛰어든 결과 2020년 1200만 건 수준이던 티오더의 누적 주문 건수는 이달 8억 건을 넘어섰다. 보급된 태블릿 수는 32만 대, 누적 이용자 수는 11억 명에 이른다. 현재 티오더의 국내 시장 점유율은 50% 안팎이다. 대기업들도 이 시장에 뛰어들었지만, 스타트업인 티오더가 여전히 지배력을 행사하고 있다.
티오더 설립 후 8년간 권 대표는 “역성장 없이 팽창했다”고 말했다. 한국농촌경제연구원에 따르면 국내 음식점의 테이블오더(무인 주문기) 사용 비율은 2018년 0.9%에서 2023년 7.8%로 증가했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 거치며 비대면 결제 문화가 확산된 데다 같은 기간 최저임금은 7530원에서 9620원으로 27.8% 오르며 인건비 부담이 가중된 영향이 컸다. 지난해 티오더를 도입한 소상공인을 분석한 결과 매장 주문 건수는 도입 전보다 평균 2.1배 늘었고, 인건비 지출은 0.5명에서 최대 1.5명분까지 줄어든 것으로 나타났다.
AI 시대가 본격화되면 테이블오더 시장 규모는 더 커질 것이라는 게 권 대표의 생각이다. 그는 “AI 기술 확산으로 근로자가 줄어드는 상황에서 ‘100만 신생아’ 세대의 퇴직까지 맞물리면 소상공인 창업은 더 늘어날 것”이라고 했다. 아직 테이블오더가 파고들 자리가 많다는 점도 짚었다. 그는 “미용실, 병원 등으로 업종을 넓히고, 주문 기기가 태블릿을 넘어 선글라스 등 웨어러블 형태로 진화할 여지도 있다”고 했다.
다만 그는 소상공인들의 경영 환경이 취약하다는 점을 우려했다. 이런 문제를 해결하기 위해 권 대표는 소상공인에 특화된 AI가 반드시 필요하다고 강조했다. 올해 상반기(1∼6월) 선보일 ‘티오더 AI’(가제)는 카카오톡과 연동해 메신저 대화만으로 매출을 확인하고 메뉴를 관리할 수 있도록 설계됐다. 티오더가 축적한 주문, 매출 데이터를 바탕으로 운영 관련 질의 응답과 통계를 즉각 제공해 소상공인들의 의사결정을 도울 수 있을 것으로 기대하고 있다.
권 대표는 “티오더 AI로 최소한 소상공인들이 몰라서 운영을 못 하는 상황은 없게 만들고 싶다”며 “티오더를 키워준 소상공인들이 오래 버티고 성장할 수 있도록 돕고 싶다”고 했다.
