롯데리아, 새 치킨버거… “바삭한 식감 끝내줘요”

  • 동아일보

글자크기 설정



6일 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 모델이 롯데리아의 신제품 ‘통다리 크리스피 치킨 버거’를 소개하고 있다. 이번 신제품은 그릭랜치와 파이어핫 등 두 가지 맛으로 출시됐다. 가격은 단품 기준 6900원이다. 닭고기 통다리살 패티에 쌀가루와 버터밀크를 더해 바삭한 식감이 강조됐다.

#롯데리아#통다리 크리스피 치킨 버거#신제품
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스