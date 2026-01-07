본문으로 바로가기
경제
롯데리아, 새 치킨버거… “바삭한 식감 끝내줘요”
동아일보
입력
2026-01-07 00:30
2026년 1월 7일 00시 30분
신원건 기자
프린트
6일 서울 용산구 롯데리아 숙대입구역점에서 모델이 롯데리아의 신제품 ‘통다리 크리스피 치킨 버거’를 소개하고 있다. 이번 신제품은 그릭랜치와 파이어핫 등 두 가지 맛으로 출시됐다. 가격은 단품 기준 6900원이다. 닭고기 통다리살 패티에 쌀가루와 버터밀크를 더해 바삭한 식감이 강조됐다.
#롯데리아
#통다리 크리스피 치킨 버거
#신제품
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
