현대차 자율주행 로봇 ‘모베드’, CES 최고혁신상

굴곡진 땅에서도 안정적 이동 가능
미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 현대자동차의 자율주행 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’(사진)가 로보틱스 부문 최고혁신상을 받았다.
현대차는 “미국소비자기술협회(CTA)가 혁신성, 디자인, 기술 등을 종합 평가해 수여하는 혁신상 부문에서 4일(현지 시간) 가장 높은 점수를 받아 최고혁신상을 수상했다”고 5일 밝혔다.
모베드는 2022년 CES 당시 현대차가 콘셉트 모델을 처음 공개한 자율주행 로봇 플랫폼이다. 이후 3년 동안 관련 기술 개발에 나서 지난해 12월 일본 국제로봇전시회(iREX)에서 양산형 모델을 처음 공개했다.
모베드는 평판형 적재 공간에 물건을 싣고 네 바퀴로 이동하는 자율주행 로봇이다. 인공지능(AI)과 라이다, 카메라 등의 센서를 활용해 높낮이 차가 크게 굴곡진 지면에서도 적재 공간의 수평이나 기울기를 원하는 대로 유지한 채 자율주행할 수 있는 ‘편심 휠 기반 DnL(Drive to Lift)’ 기능이 핵심 기술이다.
회사 측은 “최대 적재 무게 57kg, 최대 속도 시속 10km로 한 번 충전에 4시간 주행이 가능하도록 만들어 배송, 물류, 촬영 등에 다양하게 활용할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 AI 기반 로봇 자율주행 기술력을 지속해서 높여 나갈 것”이라고 전했다.
