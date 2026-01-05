신세계百, ‘제주 겨울 미식 잔치’ 전 점 식품관서 진행

신세계백화점은 이달 6일부터 15일까지 전 점 식품관에서 제주의 겨울 미식을 한자리에 담은 ‘제주 겨울 미식 잔치’를 선보인다고 5일 밝혔다.
이번 행사는 청정 제주에서 자란 겨울 제철 식재료와 미식을 통해 산지의 신선함을 그대로 식탁 위에 전하는 것이 특징이다. 도심 속에서도 제주의 풍성한 겨울 맛을 즐길 수 있도록 기획됐다.
대표 상품으로는 쫄깃한 식감과 풍부한 지방으로 ‘바다의 소고기’라 불리는 ‘제주 모슬포 대방어회’(4만4800원)를 비롯해 예로부터 임금님께 진상되던 귀한 식재료인 ‘제주 흑한우 등심’(100g, 2만3900원)을 선보인다. 제주 흑한우 등심은 강남점, 대구신세계, 본점, 센텀시티, 신세계 사우스시티에서 한정 판매된다.
이와 함께 제주의 동백을 닮은 붉은빛 껍질과 진한 단맛이 특징인 겨울 한정 감귤 ‘제주 동백향’(1kg, 1만4900원)과 화산회토와 겨울 해풍 속에서 자라 아삭한 식감이 뛰어난 제주 구좌 당근(2입1봉, 3900원)도 만나볼 수 있다.
또한 행사 기간 중 5일부터 15일까지 신세계백화점 애플리케이션을 통해 일부 상품 할인 쿠폰을 내려받아 구매할 수 있다.
