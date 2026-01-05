약손명가헬스케어, ‘PDRN 콜라겐 석고마스크팩’ 출시

㈜약손명가헬스케어가 오늘(5일) 약손명가 에스테틱의 시그니처 관리로 알려진 석고팩을 홈케어 제품으로 구현한 ‘약손명가 PDRN 콜라겐 석고마스크팩’을 공식 출시한다고 밝혔다.
이번 신제품은 에스테틱 석고 모델링 관리의 핵심 컨셉은 유지하면서도, 붙이고 떼어내는 시트형 원터치 방식으로 개발돼 집에서도 쉽고 위생적으로 사용할 수 있도록 설계됐다. 물을 섞어 사용하는 기존 석고팩과 달리 별도의 준비 과정이 필요 없으며, 사용 후 잔여물 걱정 없이 간편하게 관리할 수 있는 점이 특징이다.
해당 제품은 2024년 6월 출시 이후 소비자들의 호평을 받은 ‘약손명가 밀크엑소좀 석고마스크팩’의 후속 제품으로, 최근 뷰티 시장에서 주목받는 PDRN 성분을 중심으로 제품력을 강화했다.
업체측에 따르면 ‘약손명가 PDRN 콜라겐 석고마스크팩’에는 연어 유래 PDRN과 콜라겐 성분을 함유해 수분 공급은 물론 피부 탄력과 브라이트닝 케어를 동시에 고려했다. 또 피부 밀착력이 뛰어난 프리미엄 목화씨 시트를 적용해 자극을 최소화하고 편안한 사용감을 제공한다.
약손명가헬스케어 관계자는 “에스테틱에서만 경험할 수 있었던 석고 관리의 핵심을 집에서도 간편하게 구현하고자 기획한 제품”이라며 “피부 탄력과 투명함에 대한 소비자 니즈를 PDRN 성분으로 반영한 만큼 긍정적인 반응을 기대하고 있다”고 전했다.
한편, 약손명가헬스케어는 신제품 출시를 기념해 오는 14일까지 10일간 ‘밀크엑소좀 석고마스크팩’과 ‘PDRN 콜라겐 석고마스크팩’을 함께 만나볼 수 있는 할인 프로모션 이벤트를 진행한다.
최용석 기자 duck8@donga.com
