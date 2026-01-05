조원태 한진그룹 회장 “체질 개선으로 글로벌 물류기업 도약”

조원태 한진그룹 회장은 5일 신년사를 통해 “글로벌 시야를 넓히고 체질을 개선해 지속가능한 성장의 기반을 다져야 한다”고 강조했다.
조 회장은 이날 임직원들에게 보낸 신년사에서 “손에 잡히지 않는 장밋빛 전망보다는 냉철한 현실감각과 문제의식이 필요하다”면서 “올해는 다른 어느 해보다도 힘든 환경 속에서 치열한 경쟁을 이어가야 하는 한 해가 될 것”이라고 말했다.
그는 “변화를 선제적으로 예측하고 적시에 대응하는 것은 선택의 문제가 아니라 생존과 직결된 사안”이라며 그룹 전반의 체질 개선 필요성을 언급했다.
조 회장은 먼저 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 시야를 넓혀야 한다고 강조했다. 그는 “통합 대한항공은 약 240대, 통합 진에어는 60여 대의 항공기를 운영하는 글로벌 톱 캐리어로 도약하고 있고 (주)한진 역시 국내 물류기업을 넘어 글로벌 종합 물류 기업으로 네트워크를 확장하고 있다”고 설명했다.
이어 “글로벌 트렌드를 면밀히 읽고 거시적으로 대응하는 전략이 필요하다”면서 “주기에 상관없이 수시로 전략 과제를 도출해 체계화하고 수치로 계량 가능한 목표를 달성하는 촘촘한 프로세스를 만들어 달라”고 당부했다.
안전에 대해서는 “절대 타협할 수 없는 가치”라고 강조했다. 조 회장은 “모든 그룹사에 안전문화와 시스템이 자리 잡고 있지만 안전에 있어서는 작은 틈도 있어서는 안 된다”며 “고객과 임직원의 개인정보 보호 역시 안전의 중요한 요소로 시스템을 넘어 전 임직원의 적극적인 동참이 필요하다”고 말했다.
조 회장은 내실 경영의 중요성도 언급했다. 그는 “치열한 글로벌 경쟁 환경에서 효율과 혁신 없이는 지속가능한 성장을 담보할 수 없다”면서 “안전과 서비스를 위한 투자는 지속하되 한정된 자원을 고려해 효율성을 극대화하고 낭비 요소를 제거해야 한다”고 밝혔다.
특히 항공 부문 통합과 관련해 “올해는 통합을 준비하는 단계가 아니라 사실상 통합과 동일한 수준으로 운영하며 적응해야 하는 시기”라고 강조하고 “통합 시점부터 자연스럽게 하나의 조직으로 움직일 수 있도록 해야 한다”고 말했다.
그러면서 “같은 꿈을 향해 나아가는 동료로서 서로에게 희망이 된다면 그룹의 비전을 현실로 만들 수 있을 것”이라면서 “임직원 모두가 한마음으로 동참해 달라”고 당부했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
