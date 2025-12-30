롯데마트, 신년맞이 떡국 등 먹거리 최대 50% 할인

새해를 맞아 롯데마트는 가족 먹거리 4종을 반값에 선보인다. 신년 수요가 높은 ‘찜갈비(100g/냉장/미국산)’를 행사 카드 결제 시 1000원대에 판매한다, 2일부터 4일까지는 ‘1등급 한우 등심(100g/냉장/국내산)’도 50% 할인가에 구매할 수 있다. 엘포인트(L.POINT) 회원이면 ‘끝돼 삼겹살·목심(각 100g /냉장/수입 돼지고기)’을 반값에 살 수 있다. 활대게(100g·냉장·러시아산)’ 역시 50% 할인된 4495원에 선보인다.
떡국 재료도 할인 판매한다. 롯데마트는 ‘오늘좋은 우리쌀 떡국떡(700g)’을 엘포인트 회원에게 3450원에 판매한다. 떡국에 넣기 좋은 ‘CJ/오뚜기/풀무원/사조대림 냉동만두 11종’은 1+1 프로모션을 진행한다. 떡국 고명으로 많이 사용되는 계란의 경우 ‘행복생생란(대란/30입/국산)’을 행사 카드 결제 시 1인 2판 한정으로 2판 9980원에 제공한다. 신정 당일인 1일에는 ‘떡국용 1등급 한우 국거리/불고기(각 100g/냉장/국내산)’를 50% 할인 판매한다.
과일은 제철 인기 상품을 중심으로 할인 혜택을 제공한다. ‘감귤 박스 전 품목(상품별 규격 상이/국산)’은 행사 카드 결제 시 30% 저렴하게 구매할 수 있다. ‘딸기 전 품목(상품별 규격 상이/국산)’은 엘포인트 회원에게 기본 2000원 할인을 적용하고, 2팩 이상을 구매하면 팩 당 1000원의 추가 할인을 받을 수 있다. ‘토마토/방울토마토 전 품목(상품별 규격 상이/국산)’은 2팩 이상 구매 시 팩 당 1000원 할인 혜택이 제공된다.
제주산 채소도 할인 품목에 포함됐다. ‘제주 브로콜리(개/국산)’는 2개 이상 구매 시 500원 할인해 각 1990원에 판매하고, ‘제주 콜라비(개/국산)’와 ‘제주 무(개/국산)’는 각 2490원에 내놓는다. 이 밖에도 ‘제주 햇 감자(1.5kg/박스/국산)’는 7990원에, ‘제주 햇당근(1kg/봉/국산)’은 2990원에 구매할 수 있다.
가공 식품의 경우 ‘상온 국물요리 전 품목’은 1+1, ‘코코아 전품목’은 2+1 혜택을 제공한다. ‘호빵 전 품목’은 행사 카드로 2개 이상 구매 시 30% 저렴하게 구매 가능하다. ‘냉장 닭가슴살 전 품목’은 5개 구매 시 1만 원에 판매하며, ‘유산균 전 품목’은 3만원 이상 구매 시 3000원 할인, ‘인기 제로 탄산음료 Best 10’은 2개 이상 구매 시 50% 할인된 가격에 살 수 있다.
이 밖에도 병오년 적토마의 해를 맞아 ‘1865 카베르네 소비뇽 적토마 에디션(750ml)’을 엘포인트 회원에게 2만원대에 판매한다. ‘클라우드 논알콜 2종(각 350ml/500ml)’은 6캔 이상 구매 시 60% 할인해 캔 당 500원, 700원에 제공한다.
고객 이벤트도 마련됐다. 행사 기간 중 하루 10만원 이상 구매 고객에게는 월별 할인 쿠폰이 담긴 ‘통큰 캘린더’를 증정한다. 같은 기간 ‘롯데마트GO’ 앱에서는 ‘통큰 포인트 뽑기’ 이벤트를 진행해 엘포인트 최대 50000점을 지급하며, 구매 조건을 충족한 고객에게는 재구매에 활용할 수 있는 ‘통큰 쿠폰팩’을 추가 증정한다.
롯데마트는 황금연휴 등 특정 시기에 한해 진행되던 ‘통큰데이’를 2026년부터 월 1회 정기 할인 행사로 운영한다. 매월 롯데마트·슈퍼 전 점포와 롯데마트 맥스(MAXX), 롯데마트 제타(ZETTA)에서 행사를 동시에 진행해 고객 접근성을 높이고 장바구니 물가 안정에 실질적으로 기여한다는 계획이다.
강혜원 롯데마트·슈퍼 마케팅부문장은 “’통큰데이’는 고객의 일상 속 장보기 부담을 낮추는 롯데마트·슈퍼의 대표 행사로 자리 잡는 것이 목표”라며 “새해 첫 ‘통큰데이’를 시작으로 매달 고객이 체감할 수 있는 혜택을 지속 확대해 나가겠다”고 전했다.
댓글 0