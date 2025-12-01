조성진 동원건설 사장 승진

동원그룹이 조성진 동원건설산업 대표이사 부사장(62·사진)을 사장으로 승진시키는 등 2026년 정기 임원 인사를 실시했다고 29일 밝혔다. 조 대표는 건설 경기 불황 속에서도 우량 사업지 중심의 선별 수주와 원가 절감 등 내실 경영을 통해 재무 건전성을 강화한 성과를 인정받았다.
노경탁 동원팜스 대표이사 부사장(61)도 기능성 축산 사료 개발과 공급망 효율화 등에 주력해 견고한 사업 기반을 구축한 공로로 사장으로 승진했다.
김세훈 동원산업 지주부문 대표와 이영상 동원홈푸드 축육부문 대표는 각각 부사장으로 승진했다. 동원그룹은 사업 부문별로 전문성을 갖춘 임원을 통해 그룹 지속 가능성과 글로벌 경쟁력을 높이겠다는 방침이다.
◇동원그룹 〈승진〉 ▽전무 △동원산업 지주부문 DT본부장 박종성 △〃 경영지원실장 이준석 ▽상무 △동원시스템즈 소재사업부문 해외사업부장 황호준 △동원홈푸드 식재·FS부문 급식식재사업부장 유영주 △동원로엑스 영업본부장 성희수 △동원건설산업 기술견적실장 김오형 △〃 경영지원실장 김정삼 ▽상무보 △동원산업 기술부문 미래사업전략실장 김형 △동원F&B 유가공음료생산사업부장 노광원 △동원시스템즈 패키징사업부문 패키징2사업부장 이세훈 △〃 조직소통실 이종문 △동원홈푸드 식재·FS부문 삼조쎌텍사업부장 황성욱 △동원로엑스 TPL사업부장 황준구 △동원팜스 경영지원실장 김태현 △스타키스트 Consumer Marketing&Innovation실장 마이클 메릿 △〃 파이낸셜 서비스 실장 존 필즈
남혜정 기자 namduck2@donga.com
