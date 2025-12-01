[단신]하나은행, 국군 장병 위한 맞춤형 카드 外

하나은행이 내년 1월 국군 장병을 위한 ‘하나 나라사랑카드’를 내놓는다. 하나 나라사랑카드는 군 마트(PX) 최대 30%, 온라인 쇼핑 20%, 배달 앱 20% 등의 캐시백 서비스와 CU 편의점 최대 30% 현장 할인 등 생활 밀착형 혜택을 담은 체크카드다. 군 장병들이 외박이나 휴가 시 자주 이용하는 외식 브랜드, PC방, 카페, 숙박 업종은 물론이고 어학 시험, 서점, 놀이공원 등 다양한 영역에서 혜택을 받을 수 있도록 했다. 휴대전화 요금과 온라인동영상서비스(OTT) 구독료 등에서도 할인 및 캐시백 서비스를 제공한다. ■ OK저축은행, 최고 금리 연 9%인 ‘OK포인트적금’
OK저축은행이 최고 연 9% 금리에 생활 밀착형 혜택을 제공하는 ‘OK포인트적금’을 선보였다. OK포인트적금은 100일 만기형으로 매일 1만 원씩 납입하는 정액식 적금 상품이다. 세전 기준 기본금리는 연 1%이지만 마케팅 동의 시 우대금리 8%포인트가 더해진다. 적금 100회를 모두 납입하고 만기 해지한 고객에게는 3000원 상당의 간편결제 플랫폼 포인트 쿠폰(네이버페이포인트 등)을 제공한다. 가입 대상은 직전 1년간 OK저축은행의 ‘입출금이 자유로운 예금’을 보유하지 않은 신규 고객 및 거래 재개 고객이다. OK저축은행 모바일 앱으로 가입할 수 있다. ■ 한투증권 퇴직연금 적립금 20조 넘겨
한국투자증권은 퇴직연금 적립금이 20조900억 원으로 지난해 말(15조8148억 원) 대비 27% 증가했다고 29일 밝혔다. 가입자가 직접 운용하는 확정기여형(DC)은 37%, 개인형퇴직연금(IRP) 적립금은 59% 증가했다. 올해 퇴직연금 실물 이전 제도 시행 후 계약 이전으로 1조 원가량의 자금이 유입됐다. 한국투자증권은 상장지수펀드(ETF) 930여 개 등 다양한 투자 상품 라인업을 갖추고 있다고 설명했다.
