삼성전자, CES서 ‘C랩 전시관’ 운영… 스타트업 15개사 참여

삼성전자의 지원을 받는 ‘C랩’ 스타트업 15개사가 세계 최대 전자 전시회 ‘CES 2026’에 참여한다.
삼성전자는 내년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에 ‘C랩 전시관’을 마련하고 15개 스타트업이 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 지원한다고 29일 밝혔다.
C랩은 삼성전자가 창의적인 아이디어를 가진 스타트업을 발굴하고 육성해 사업화까지 지원하는 스타트업 육성 프로그램이다. 삼성전자는 국내 스타트업 생태계 활성화를 위해 C랩을 2012년부터 운영하고 있다.
C랩 전시관은 라스베이거스 베네시안 엑스포(Venetian Expo) 내 스타트업 전시관 유레카 파크(Eureka Park)에 마련된다. C랩 스타트업들은 이곳에서 AI·로봇·디지털헬스 등 다양한 분야에서 혁신 기술과 서비스를 선보일 예정이다.
C랩 스타트업 15개사는 삼성전자가 직접 외부 스타트업을 육성하는 ‘C랩 아웃사이드’ 8개사, 삼성전자와 대구창조경제혁신센터가 함께 육성한 스타트업 1개사, 임직원 사내벤처 프로그램인 ‘C랩 인사이드’ 2개사, 삼성금융네트웍스의 스타트업 육성 프로그램인 ‘삼성금융 C랩 아웃사이드’ 4개로 구성된다. 특히 올해는 특히 참여한 15개사 중 7개가 대구·광주 등 지역 C랩 거점에서 출발한 스타트업 업체다.
삼성전자 창의개발센터장 이병철 상무는 “삼성전자는 C랩 스타트업이 글로벌 시장에서 혁신적인 기술력을 검증 받고 성장의 발판을 마련할 수 있도록 CES 전시를 지원하고 있다”며 “올해는 대구·광주 등 지역 스타트업의 참여가 확대되면서 C랩 생태계가 한층 더 확장된 모습을 보여줄 것으로 기대한다”고 말했다.
