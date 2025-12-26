‘셀프조사’ 궁지 몰리자…쿠팡 “정부 지시 따랐다” 주장

입장문서 ‘정부’ 단어 38차례 언급
“유출자 자백 받고 모든 기기 회수”
경찰 “쿠팡이 주장한 ‘정부’와 무관”
제출 노트북 데이터 오염 가능성 조사
쿠팡이 개인정보 유출 사태에 대한 ‘셀프 조사’ 결과를 일방적으로 발표한 것과 관련해 비판이 커지며 궁지에 몰리자 26일 “정부 지시를 따른 것”이라는 입장문을 냈다. 쿠팡은 약 2000자 정도의 입장문을 통해 ‘정부’라는 단어를 38차례나 언급하며 “정부가 유출자와 접촉할 것을 제안했다” 등의 주장을 폈다.
이에 대해 서울경찰청 사이버수사대는 즉각 입장을 내고 “9일 쿠팡이 유출자와 접촉할 것을 제안하고 16일 하드드라이브 회수를 지시했다는 ‘정부’는 경찰과는 무관하다”는 입장을 밝혔다. 경찰은 쿠팡이 제출한 노트북 등 범행자료와 관련해 데이터를 삭제했을 가능성 등 ‘데이터 오염’ 가능성도 함께 살펴볼 방침이다.
● 궁지몰린 쿠팡 “정부 지시 따랐다” 주장
쿠팡 측은 이날 보도자료를 내고 “정부의 감독 없이 독자적으로 조사했다는 잘못된 주장이 계속 제기되면서 불필요한 불안감이 조성되고 있다”면서 “정부와의 공조 과정에 대한 사실을 명확히 밝히고자 한다”고 밝혔다.
쿠팡은 “정부의 지시에 따라 유출자의 완전한 자백을 받아내고, 유출에 사용된 모든 기기를 회수했으며, 유출 고객 정보에 대한 중요한 사실도 확보했다”며 “정보 유출자로부터 알게 된 새로운 사실, 진술서, 장비 등을 받은 즉시 정부에 제출했다”고 주장했다.
쿠팡은 “9일 정부는 쿠팡이 유출자와 접촉할 것을 제안했다. 14일 정보 유출자를 처음 만났고, 이 사실을 정부에 보고했다. 16일에는 정부의 지시에 따라 정보 유출자의 데스크톱과 하드 드라이브를 1차 회수해 정부에 보고, 제공했다. 당시 정부는 쿠팡에 정보 유출자로부터 추가 기기를 회수해 줄 것을 요청했다”고 밝혔다. 쿠팡은 하천에서 유출자의 범행도구인 맥북 에어 노트북을 회수한 것, 포렌식팀을 투입해 증물증을 확보한 것 모두 정부가 시킨 것이라고 주장했다.
그러면서 정부 기관과 국회, 언론으로부터 대처가 미흡하다는 비판을 받는 와중에도 수사 과정 기밀을 유지하라는 정부의 지시를 준수했다고 했다. 쿠팡의 미온적 대응을 정부 탓으로 돌린 것이다.
● 경찰 “쿠팡이 주장한 ‘정부’는 경찰과 무관”
경찰은 쿠팡의 발표에 대해 즉각 입장문을 내고 “9일 쿠팡이 유출자와 접촉할 것을 제안하고 16일 하드드라이브 회수를 지시했다는 ‘정부’는 경찰과는 무관하다”는 입장을 밝혔다. 경찰은 쿠팡으로부터 넘겨받은 유출자의 노트북 등이 일방적인 자료 제출에 불과한 만큼 수사를 통해 사건의 실체를 규명하겠다는 입장이다.
서울경찰청 사이버수사대는 26일 쿠팡이 지난 21일 임의제출한 노트북에 담긴 내용과, 6차례에 걸쳐 압수한 디지털 정보에 대한 분석을 진행 중이라고 밝혔다. 경찰은 쿠팡이 피의자로부터 넘겨받아 제출한 노트북이 실제 범행에 사용된 기기인지, 또 쿠팡이 이를 넘겨받아 경찰에 제출하는 과정에서 데이터 오염이나 변조가 있었는지도 살펴볼 예정이다.
아울러 핵심 증거물인 노트북을 사건 당사자인 쿠팡 측이 회수해 제출한 절차에 문제가 없는지도 검토 중이다. 쿠팡 측이 데이터에 손을 댔다면 향후 증거 능력에 문제가 생길뿐 아니라, 쿠팡 측에 증거 인멸 혐의가 적용될 가능성도 있다는 게 전문가들 지적이다.
