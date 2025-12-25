올해 ‘카카오톡 선물하기’로 오간 선물 약 2억 개

25일

카카오는 1월 1일부터 12월 17일까지 선물하기 이용 데이터를 분석한 결과,

선물하기 이용 횟수가 하루 평균 54만 건에 달했다고 밝혔다. 연간 단위로 따지면 전체 이용 건수가 약 1억8950만 건에 이를 것으로 추산된다. 카카오는 “올해 카카오톡 선물하기를 통해

8700여 개 브랜드의 상품

64만여 종

이 유통됐다”고 설명했다.

가장 인기가 많았던 선물교환권은 지난해에 이어 올해도 스타벅스 상품권이었다. 배달의민족 상품권이 처음으로 인기 선물교환권 2위에 올랐다. 카카오는 “올해는 쿠팡·쿠팡이츠 상품권도 새롭게 순위에 진입하는 등 선물교환권의 활용 범위가 확장됐다”고 설명했다. 3위와 4위, 5위는 각각 이마트·신세계와 올리브영, 투썸플레이스 상품권이 차지했다.

선물하기 기능을 이용해 자기 스스로를 위한 선물을 하는 경향도 나타났다. 이 같은 흐름에 힘입어 디올 뷰티, 바이레도, 르라보

같은 고급 뷰티, 향수 브랜드가 상위권에 이름을 올렸다. 카카오는 “고가 제품이라도 합리적인

기준

이

갖춰진다면 자기 보상을 위한 소비로 자연스럽게 선택되고 있다”고 설명했다.

올해 ‘선물 위시리스트’에 가장 많이 담긴 항목 또한 뷰티 상품권이었다. 이 밖에도 상위 5위권

에 립글로우와 향수가 자리하는 등 뷰티 품목의 강세가 두드러졌다.

1년 중 선물하기를 통해 가장 많은 선물을 주고받은 날은 지난해에 이어 올해도

빼빼로데이

(11월 11일)

였다. 이어

밸런

타인데이(2월 14일)와 스승의 날(5월 15일), 화이트데이(3월 14일), 대학수학능력시험 하루 전

날(11월 12일)이 뒤를 이었다.