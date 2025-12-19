대여금고 전문기업 ‘볼트1932’, 짐보관 브랜드 ‘노블로지스’와 업무협약 체결

“보관서비스 관련 연계 패키지 상품 출시 기대”
대여금고 전문기업 ㈜볼트1932가 스마트 창고 기반 짐보관 브랜드 노블로지스㈜와 18일 업무협약을 체결했다.
볼트1932는 2020년에 서울 강남 압구정에 대여금고를 처음 선보인 후, 광화문, 잠실, 부산 해운대까지 센터를 오픈했다. 국제인증을 받은 특수보안 시설에 생체정보를 활용해, 본인확인을 위한 개인정보가 필요 없어서 무기명으로 서비스를 이용할 수 있는 특징이 있다.
노블로지스는 수도권 최대 규모의 프리미엄 보관 · 이사 전문기업으로 수도권에 항온· 항습· 방충 시스템을 갖춘 10개의 보관 거점을 운영하고 있다. IOT(사물인터넷) 및 AI(인공지능) 기술을 접목한 지능형 실내보관 시스템을 통해 가구, 미술품, 대형 화물 등 특수짐을 안전하게 보관하는 서비스를 제공한다.
보관 서비스라는 공통점이 있는 두 회사는 이번 업무협약을 통해 서로에게 시너지를 기대하고 있다. 귀중품이나 중요서류를 보관하기에 적합한 보안시설인 볼트1932와 부피가 큰 짐을 보관할 수 있는 노블로지스는 서로의 고객에게 폭넓은 서비스를 제공할 수 있다.
양성영 볼트1932 대표는 “볼트1932와 노블로지스는 보관서비스 관련된 연계 패키지 상품 출시를 기대하고 있다. 자산보관의 범위를 확장하면서 프리미엄 보관 시장에서 새로운 표준을 제시하겠다“고 전했다.
정우재 노블로지스 대표는 “해외출장이나 인테리어 공사 등으로 수개월간 보관이 필요한 고객들이 고가자산, 중요서류 보관에 겪어온 불편을 해소하고, 합리적인 가격과 상황에 맞는 통합 보관 솔루션을 제공할 수 있게 됐다”고 밝혔다.
양사는 향후 패키지 상품을 단계적으로 출시하고, 고객 대상 맞춤형 보관서비스로 협력범위를 확대해 나갈 예정이다.
