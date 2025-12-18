롯데이노베이트, 산업 AI 표준화 최우수상 수상… “글로벌 기준되는 AI 기술력 갖출 것”
에이전틱·피지컬 AI 시대 대비 디지털 혁신 강조
산업인공지능표준화포럼 총회서 기조연설도 진행
롯데이노베이트는 18일 르메르디앙 서울 명동 호텔에서 열린 ‘산업인공지능표준화포럼 총회 2025’에서 ‘AI Standard Excellent Usecase(인공지능 표준 우수 사용사례)’ 부문 최우수상을 받았다고 밝혔다. 이는 국내 산업 AI 표준화 분야에서 선도적 위치를 확인한 결과다.
산업인공지능표준화포럼은 기업·연구기관·전문가들이 참여해 산업 현장에 적용 가능한 AI 표준 개발과 보급을 추진하는 네트워크다. 국가기술표준원이 주최하고 한국산업기술시험원이 주관한 이번 총회에는 국가기술표준원장, 한국표준협회 원장 등 주요 인사들이 참석했다. 포럼은 2021년 출범한 국내 유일 민간 중심 AI 표준 허브로, 산업 융합 AI 국제표준 개발과 사례 공유를 목표로 한다.
롯데이노베이트는 ISO/IEC 42001(인공지능 경영관리시스템, 조직 전체 AI 책임 인증)과 ISO/IEC 23894(인공지능 위험 관리, 개발 전 과정 위험 대응 표준) 등을 도입·준수한 성과로 올해 신설된 해당 부문 최우수 기업에 선정됐다. 이는 산업 현장에서 표준을 실질적으로 활용한 모범 사례로 평가받았다.
시상식에서 오현식 롯데이노베이트 AI Tech Lab 상무가 상을 받은 뒤, ‘AI 표준 활용 사례 및 국제표준 방향’ 주제로 기조연설을 했다. 오 상무는 “에이전틱 AI(Agentic AI, 자율 판단형 AI)와 피지컬 AI(Physical AI, 물리적 환경 연동 AI) 시대에 AI 표준 준수가 필수적이다. 글로벌 표준을 바탕으로 국내외 산업 디지털 혁신을 주도하겠다”고 밝혔다.
