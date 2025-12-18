SK텔링크, SK해운 전 선박에 ‘스타링크 통신·보안 통합망’ 구축

저궤도 위성통신 기반 해상 통신 경쟁력 강화
SK텔링크는 18일 SK해운 전 선박을 대상으로 ‘스타링크 기반 통신·사이버 보안 통합 서비스’를 제공한다고 밝혔다. 이는 국내에서 전 선대를 대상으로 위성통신과 보안 솔루션을 결합해 구축·운영하는 첫 사례로, 해상 통신 고도화의 신호탄으로 평가된다.
해운·조선·공공 부문으로 B2B 확장 가속
컨설팅부터 운영까지 전 과정 지원 체계 구축
지난 4일 ‘스타링크 코리아’의 저궤도 위성통신 서비스가 국내에서 상용화된 이후, SK텔링크는 해운업계를 중심으로 연속적인 대형 계약을 성사시키며 시장 내 주도권 확보에 나섰다.
최근 해운 및 조선 산업 전반에서는 선박의 디지털 전환이 빠르게 진행되고 있다. 이에 따라 고속·저지연(지연시간 최소화) 통신 품질과 함께 네트워크 보안의 중요성이 크게 부각되고 있다.
이 같은 흐름 속에서 SK해운은 늘어나는 사이버 보안 위협에 대응하기 위해 선박의 IT·OT(정보기술·운영기술) 환경에 적합한 보안 기준을 마련하고 통합 보안 체계를 설계했다고 한다. SK텔링크는 이러한 요구에 맞춰 스타링크 통신 인프라와 보안 시스템을 하나의 모델로 결합, 안정적인 ‘해상 통신·보안 통합망’을 구현했다.
양사는 스타링크의 국내 정식 개통 이전부터 협력을 이어왔다. 선박 운항 루트와 환경을 고려해 장비 설치 및 개통 준비를 사전에 진행했으며, SK텔링크는 제도·기술 검토에서 선박별 환경 분석, 보안 아키텍처 설계까지 전 단계에 걸쳐 컨설팅을 제공했다. 결과적으로 서비스 상용화와 동시에 즉시 운용 가능한 체계를 완성했다.
SK텔링크 관계자는 “이번 프로젝트의 핵심은 단순한 위성통신 적용이 아니라, 실제 선박 운영 환경에서 통신 품질과 보안을 동시에 충족하는 것이다. 향후 해운·조선뿐 아니라 공공·국방 등 다양한 영역으로 고부가가치 통합 솔루션을 확대해 나가겠다”고 말했다.
현재 SK텔링크는 스타링크 코리아의 국내 공식 리셀러로, 단순 서비스 제공을 넘어 기술 지원, 보안 연동, 운영 관리 등 B2B 전용 맞춤 솔루션을 토대로 위성통신 시장 내 입지를 넓히고 있다.
