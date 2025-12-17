BMW코리아, 초등교사 대상 넥스트 그린직무연수 신설… “환경교육 앞장서 실천”

환경교육 의무화 맞춰 교사 교육 역량 강화 프로그램 개설
BMW코리아 미래재단은 17일 초등교사의 환경교육 역량 강화를 위한 새로운 온라인 연수 프로그램 ‘넥스트 그린 교원 직무연수’를 선보인다고 밝혔다.
전국 초등교사 3500명 대상 무료 온라인 연수 운영
기후위기 대응·탄소중립 등 핵심 개념부터 교실 적용까지 다뤄
전문가와 현직 교사 강의… 실제 수업 활용 자료도 제공
이 프로그램은 환경교육의 전문성과 실천 능력을 키우기 위해 전국 초등학교 교사를 대상으로 마련됐다. 총 15차 규모의 온라인 과정으로 구성되어 있으며, 교육청 NEIS(교원 연수 관리 시스템)에 등록되어 공식 학점으로 인정받을 수 있다고 한다.
BMW코리아 미래재단은 그동안 ‘넥스트 그린’, ‘주니어 캠퍼스’ 등 프로그램을 통해 초등학생 대상 환경교육을 꾸준히 진행해왔다. 2023년부터 초등학교 환경교육이 의무화되면서 학교 현장에서 체계적인 환경수업이 필요해진 만큼, 이번에는 교사에게 실질적인 지원을 확대한 것이다.
커리큘럼은 환경 보호의 기본 개념부터 기후위기 대응·탄소중립에 이르는 핵심 주제, 교과별 수업 적용 방법까지 단계적으로 구성됐다. 특히 친환경 모빌리티(전기차 등 일상 속 환경기술)를 다루는 내용도 포함돼 있어, 학생들에게 생활 속 환경 실천을 쉽게 전달할 수 있도록 도울 것으로 기대된다.
강사진도 다양하다. 생태학자 최재천 이화여대 명예교수, 남성현 서울대 교수 등이 참여해 과학적 전문성과 실제 교육 경험이 결합된 강의를 진행한다.
BMW코리아 미래재단은 이번 프로그램을 통해 “교사와 학생뿐 아니라 지역사회 전반으로 환경 실천 문화가 확산하기를 기대한다”고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0