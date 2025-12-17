한은 “내년 소비자물가 2.1% 오를것…환율 1470원대 계속땐 2.3%”

이창용 한국은행 총재가 17일 서울 중구 한국은행에서 열린 물가안정목표 운영상황 점검 설명회에 참석해 있다. (공동취재) 2025.12.17.
1470원대 고환율이 계속될 경우 내년 소비자물가 상승률이 2.3%까지 높아질 수 있다는 전망이 나왔다. 한국은행은 높아진 환율이 시차를 두고 다양한 품목에 전가되는 상황을 우려하고 있다.

한은은 17일 오후 물가안정목표 운영상황 점검 기자설명회를 열고 내년 소비자물가 상승률을 2.1%로 전망했다. 올해 1~11월 소비자물가 상승률(2.1%)과 같으며 한은의 물가안정목표 수준(2%)에 가깝다. 다만 원-달러 환율이 현재와 같은 1470원대로 유지될 경우 내년 소비자물가 상승률이 2.3%로 상승할 수 있다고 봤다.

원-달러 환율은 9월 평균 1392.38원에서 10월 1424.83원으로 1400원을 넘긴 뒤 지난달 1460.44원, 이달 17일까지 1471.9원으로 오름세가 계속되고 있다. 이날은 장중 1480원 대를 넘겼다 1479.8원으로 가까스로 1470원 대에 주간거래를 마쳤다.

이창용 한은 총재는 이날 설명회에서 고환율이 물가 뿐 아니라 양극화에도 악영향을 미치고 있다고 지적했다. 그는 “반도체, 조선 등 수출기업의 이익은 커지고 수입업체나 화학 업종 등은 굉장히 힘들어지는 등 환율 상승은 그 격차를 훨씬 크게 만든다”고 말했다.

이어 국민연금과 외환당국 간 달러 수급 조절을 위한 뉴프레임워크에 대해 “작동하기 시작하면 수급 요인에서 개선이 있을 것이라고 생각한다”고 강조했다. 뉴프레임워크에서 논의될 사안으로 국민연금의 환 헤지(위험분산) 전략을 유연하게 가져갈 방안과 투자 수익 평가와 보상 체계 마련 등을 제시하기도 했다.

이 총재는 “모수개혁을 통해 앞으로 국민연금의 자산이 더 증가할 것이기 때문에 국민연금이 거시경제에 미치는 영향이 지난 10년과는 너무 다르다”며 “(국민연금이) 해외 투자를 할 때 거시경제에 미치는 영향을 한은처럼 다 고민할 수는 없지만 전혀 고려하지 않는 것도 국민 경제에 바람직하지 않다고 생각한다”고 말했다.

이 총재는 국민연금 ‘뉴 프레임워크’를 통해 해외투자 규칙이 너무 투명하다는 점, 수익을 원화로 평가할 경우 단기적으로는 수익률이 높아보이지만 나중에 회수할 때 수익률이 나빠질 수 있다는 점 등은 개선이 필요하다고 덧붙였다.

최근 이 총재가 고환율 원인으로 ‘서학개미’를 지목했다는 논란일었던 것을 의식한 듯 “환율에 대해 단기적으로 수급요인을 언급하니 남탓한다는 지적이 나오는데, 한미 경제성장률 차이 등 구조적인 요인을 부정하는 것이 아니라 시간이 걸리는 문제만 얘기할 수 없기 때문에 단기적으로 수급 요인을 조정할 필요가 있다는 의미”라고도 말했다.

