LG전자, AI로 바꾸는 ‘차 안의 경험’… CES서 차세대 모빌리티 공개예고

인공지능으로 운전석부터 뒷좌석까지 맞춤형 서비스 제공
LG전자가 인공지능(AI)을 활용해 자동차 내부 경험을 완전히 새롭게 바꾼다. LG전자는 17일 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 ‘AI 기반 차량용 솔루션’을 공개할 예정이라고 밝혔다. 이 기술은 운전석, 조수석, 뒷좌석 등 차량 내부 전반에 AI 기능을 적용해 더 안전하고 편리한 이동 경험을 제공한다.
투명 OLED·시선 인식 기술로 안전과 편의 동시 강화
탑승자 취향에 맞춘 콘텐츠 추천과 통역 기능까지 탑재
CES 2026에서 최고 혁신상 수상
이번 솔루션은 디스플레이, 실내 감지(인캐빈 센싱), 엔터테인먼트 시스템을 포함한 전장 기술에 AI를 더한 것이 핵심이다. CES 출품작 중 가장 혁신적인 제품에 주어지는 ‘최고 혁신상’을 수상하며 기술력을 인정받았다고 한다.
LG전자는 관람객을 위해 세 가지 체험 공간을 마련했다. 첫 번째는 ‘디스플레이 존’으로, 전면 유리에 투명 OLED(빛이 통과하는 디스플레이)를 적용해 AI가 신호등, 도로 상황 등 필요한 정보를 실시간으로 보여준다. 자율주행 모드에서는 주행 환경에 어울리는 영상을 띄워 운전 중에도 몰입감 있는 환경을 만든다.
두 번째 ‘비전 존’에서는 AI가 운전자의 시선을 분석한다. 운전자가 주의를 빼앗기면 자동으로 자율주행 모드로 전환하고, 밖을 바라볼 때는 광고판에 나온 상품 정보를 화면에 띄워주는 식이다. AI가 탑승자의 시선을 인식해 필요한 정보를 상황에 맞게 전달하는 개념이다.
세 번째 ‘엔터테인먼트 존’에서는 뒷좌석 탑승자를 위한 개인 맞춤형 기능을 체험할 수 있다. AI가 바깥 풍경을 인식해 관련된 추억 사진을 보여주거나, 가족과 영상통화를 연결해주는 기능도 있다. 또 점원과 대화 중 상대가 수어를 사용하면 AI가 이를 실시간으로 자막으로 변환해 화면에 띄운다.
이와 함께 LG전자는 완성차 업체를 위한 ‘AI 캐빈 플랫폼’도 선보인다. 이 플랫폼은 이미지 이해 능력을 가진 비전 언어 모델(VLM), 사람의 대화를 이해하는 대형 언어 모델(LLM) 등을 활용해 차량용 인포테인먼트(IVI) 시스템을 더 스마트하게 만든다고 한다.
은석현 LG전자 VS사업본부 부사장은 “AI 기술을 실제 차량 시스템에 적용해 이동 중에도 사용자에게 더 편리하고 즐거운 경험을 주는 것이 목표다. 앞으로 인공지능 중심의 차세대 차량 시장을 선도하겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
