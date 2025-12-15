대상펫라이프, 연말할인 시작… 반려동물 인기 영양식 총출동

12월 16~18일 한정, 반려동물 영양식·간식 최대 61% 할인
‘닥터뉴토’·‘뽀시래기’ 등 인기 브랜드 총출동
연말 감사 이벤트로 고객 성원에 보답
대상펫라이프의 공식 반려동물 전문몰 ‘대상펫몰’은 오는 16일부터 18일까지 3일간 연말맞이 ‘메리선물 반짝특가’ 행사를 진행한다고 15일 밝혔다. 이번 행사에서는 반려동물을 위한 영양식과 프리미엄 간식을 최대 61% 할인된 가격에 선보인다.
행사 품목은 대상펫라이프의 대표 브랜드 ‘닥터뉴토(Dr. nuto)’와 ‘뽀시래기’로 구성됐다. ‘닥터뉴토’는 단백질 보충에 도움을 주는 ‘탄단지 프로틴 케어 펫밀크’ 등 6종 제품을 최대 61% 할인하며, ‘뽀시래기’는 원물의 영양 손실을 줄인 급속 동결건조 간식 10종을 최대 50% 할인 판매한다. 1만5000원 이상 구매 고객은 무료배송 혜택도 받을 수 있다.
구매 금액대별 사은품도 마련됐다. 반려견용 제품을 3만 원 이상 구매하면 세라믹 도자기 식기를, 반려묘 제품을 3만 원 이상 구매하면 간식을 편리하게 급여할 수 있는 짜개 숟가락을 증정한다.
대상펫라이프 관계자는 “한 해 동안 보내주신 고객 성원에 감사의 마음을 담아 이번 이벤트를 준비했다. 앞으로도 진정성 있는 제품 개발과 다양한 혜택을 통해 반려동물의 건강과 삶의 질 향상에 힘쓰겠다”고 전했다.
