ICT 수출 지난달 37조원… 반도체 호황에 사상 최대

지난달 정보통신기술(ICT) 산업 수출액이 254억5000만 달러(약 37조6000억 원)로 2개월 만에 역대 최대치를 경신했다. 올해만 역대 최대 수출 기록을 4차례 새로 쓴 반도체 수출 호조의 영향이 컸다.
14일 산업통상부와 과학기술정보통신부에 따르면 11월 한 달간 ICT 수출은 254억5000만 달러로 전년 같은 달보다 24.3% 증가했다. 글로벌 ICT 기기 수요가 회복한 덕분에 ICT 수출액은 10개월 연속 증가세를 보였다. 올 9월 254억 달러로 역대 최대 수출액을 보인 뒤 2개월 만인 지난달 이를 넘어선 것이다. 지난달 ICT 수입액은 127억7000만 달러로 1년 전보다 2.7% 증가했다. 그 결과 지난달 ICT 무역수지는 126억9000만 달러 흑자를 보여 역시 역대 최대였다. 직전 ICT 무역수지 최대 실적은 2018년 9월의 122억8000만 달러였다.
품목별로는 ‘슈퍼사이클’에 들어간 반도체 수출액이 172억7000만 달러로 1년 전보다 38.6% 급증했다. 반도체 수출은 메모리 고정가격 상승과 고부가가치 제품의 꾸준한 수요 덕에 올해만 6, 8, 9, 11월까지 4번째 사상 최대 실적을 갈아치웠다. 휴대전화 수출액도 1년 전보다 3.5% 증가한 15억 달러로 집계됐다. 완제품 수출은 줄었지만 카메라 모듈 등 고성능 부품 수요가 크게 증가한 덕분이다. 컴퓨터와 주변 기기 수출액도 15억2000만 달러로 1.9% 증가했다.
대상 지역별로는 중국(25.3%), 베트남(11.6%), 미국(7.9%), 대만(32.2%), 유럽연합(EU·18.1%), 일본(18.0%) 등 대부분 지역에서 지난달 수출이 증가했다. 다만 인도로의 수출은 1년 전보다 8.9% 감소해 5개월 만에 줄었다.
