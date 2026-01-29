AI ‘솔라’ 개발한 업스테이지, 포털 ‘다음’ 인수한다

AXZ의 모회사인 카카오와 업스테이지는 29일 각각 이사회를 개최하고 주식 교환 거래를 위한 양해각서(MOU) 체결을 승인했다. 카카오가 보유한 AXZ 지분을 업스테이지에 넘기고, 업스테이지의 일부 지분을 카카오가 취득하게 된다. 현재 AXZ는 카카오의 100% 자회사다.
정보통신(IT) 업계에 따르면 이번 주식 교환은 업스테이지가 카카오에 먼저 제안한 것으로 알려졌다. 현재 업스테이지는 대규모언어모델(LLM) ‘솔라’를 개발해 사업을 확장 중이다. 업스테이지측은 솔라를 다음 서비스와 결합해 차세대 AI 플랫폼 구축에 나설 방침이다. 더불어 다음이 쌓아온 방대한 데이터를 활용해 솔라를 고도화한다는 계획이다. 현재 업스테이지는 정부가 추진 중인 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트에도 참여하고 있다.
김성훈 업스테이지 대표는 “업스테이지의 AI 기술과 전국민 사용자 기반을 보유한 다음이 결합할 경우, 더 많은 이용자들이 AI를 손쉽고 자연스럽게 활용할 수 있는 환경이 마련될 것”이라고 했다.
양주일 AXZ 대표 역시 “양사 간 시너지를 통해 새로운 AI 서비스들을 속도감 있게 선보일 수 있을 것“이라고 내다봤다.
