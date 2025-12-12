나비타 운영 하비 플랫폼 ‘펀포지’, 용산 아이파크몰서 연말 팝업 개최

키즈·키덜트 전문 유통사 나비타(NABITA)가 전개하는 하비·컬쳐 플랫폼 ‘펀포지(FUNFORGE)’ 가 연말 시즌을 맞아 용산 아이파크몰에서 대형 팝업 스토어를 열었다.
국내 하비 시장이 빠르게 성장하는 가운데, 펀포지는 이번 팝업을 통해 다양한 글로벌 하비 브랜드와 체험 콘텐츠를 선보이며 팬층 확대에 나선다는 계획이다.
팝업 스토어는 지난 5일부터 오는 18일까지, HDC아이파크몰 용산점 리빙파크 3층 도파민 스테이션에서 운영되며, 매일 오전 10시 30분부터 오후 10시까지 누구나 방문할 수 있다.
이번 행사에는 워해머(40K·에이지 오브 지그마·블러드보울) 를 비롯해 조이토이(JOYTOY), 인피니티(Infinity), 볼트액션(Bolt Action), 스타포지드(Starforged), 바론오브다이스(Baron of Dice) 등 국내외 하비 마니아층이 주목하는 브랜드들이 참여했다.
특히 워해머와 같은 테이블탑 미니어처 게임은 테이블 위에서 피규어를 배치하고 움직이며 전략을 겨루는 보드게임 장르로, 깊이 있는 세계관과 전략성이 결합돼 전 세계적으로 마니아층을 형성하고 있다. 이번 팝업에서는 이러한 테이블탑 미니어처 게임뿐 아니라 다양한 피규어와 굿즈까지 폭넓은 카테고리를 한 자리에서 직접 경험할 수 있다는 점이 돋보인다.
전시 콘텐츠도 눈길을 끈다. 게임 스페이스 마린 2의 주인공 타이투스(Titus) 를 2.7m 대형 스케일로 구현한 전시물이 공개되었으며, 영화 제작사 웨타(WETA) 의 스태츄 작품, 국내 정상급 페인터들이 제작한 워해머·인피니티 디오라마도 함께 전시된다. 하비 팬뿐 아니라 일반 관람객에게도 시각적으로 풍부한 볼거리를 제공한다.
체험 요소 역시 이번 팝업의 핵심이다. 펀포지는 시타델 도료를 활용한 상시 미니어처 도색 체험, 테이블탑 미니어처 게임 체험존, 초보자를 위한 입문 세션 등을 마련해 하비 문화를 처음 접하는 이들도 쉽게 참여할 수 있도록 했다. 또한 조이토이·인피니티·볼트액션 전 제품에는 15% 할인 혜택이 적용된다.
현재 펀포지는 코엑스몰 나비타 매장에서 상설 운영되고 있으며, 고객들은 팝업 종료 후에도 다양한 하비 브랜드와 체험 프로그램을 지속적으로 즐길 수 있다.
펀포지 키덜트 사업총괄 본부장은 “하비 문화가 점점 더 많은 세대에게 확산되는 흐름 속에서 이번 팝업은 브랜드와 고객이 직접 소통하는 장이 될 것”이라며 “워해머를 비롯한 여러 글로벌 하비 브랜드를 처음 접해보는 분들도 쉽게 즐길 수 있도록 다양한 체험 기회를 준비했다”고 말했다.
