EBC 파이낸셜 그룹, 한국 상표권 등록 완료

글로벌 금융 기업 EBC Financial Group(이하 EBC)은 지난 9월 26일 한국 특허청으로부터 상표 등록(등록번호: 40-2024-0026519)을 최종 승인받았다고 11일 밝혔다.
이번 상표 등록은 EBC가 추진 중인 아시아·태평양 지역 확장 전략의 핵심 이정표로, 한국 시장에 대한 장기적인 투자 의지와 투자자 보호를 위한 준법 경영 철학을 재확인한 것으로 풀이된다.
EBC는 성숙한 투자 인프라와 높은 금융 이해도를 갖춘 한국 시장을 글로벌 전략의 핵심 요충지로 평가하고 있다. 이번 상표권 취득을 기점으로 EBC는 국내 규제 환경을 철저히 준수하는 한편, 현지 금융 생태계와의 긴밀한 협력을 통해 안정적인 서비스 기반을 다질 계획이다.
EBC는 월드 파이낸스(World Finance) 주관 ‘글로벌 베스트 브로커’ 상을 3년 연속 수상한 역량을 바탕으로 한국 투자자들에게 △준법 시스템의 고도화 △기관급 거래 환경 제공 △투자자 역량 강화라는 세 가지 핵심 가치를 제공할 방침이다.
EBC는 이번 한국 상표 등록을 포함해 영국, 홍콩, 일본, 싱가포르, 호주 등 주요 금융 허브에서 브랜드 입지를 굳히며 아시아, 유럽, 남미, 아프리카를 잇는 글로벌 네트워크를 완성했다.
현재 영국 금융행위감독청(FCA), 호주 증권투자위원회(ASIC), 케이맨 제도 통화청(CIMA) 등 세계 최고 수준의 금융 당국 규제를 받고 있는 EBC는 엄격한 도덕적 해이 방지 및 금융 윤리 준수를 통해 한국 투자자들에게 안전한 금융 서비스를 제공할 방침이다.
EBC 관계자는 “한국 상표 등록은 단순한 행정 절차를 넘어, 한국 투자자들에게 EBC의 브랜드 가치를 약속하는 첫걸음”이라며 “앞으로도 압도적인 체결 기술력과 철저한 현지화 전략을 통해 한국 투자자들이 가장 신뢰하는 글로벌 파트너로 자리매김하겠다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
