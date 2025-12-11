aT, 美조지아 서배너서 ‘K-푸드데이’ 단체급식 행사 성황리 개최

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 조지아주 서배너에서 ‘K-푸드데이(K-Food Day)’ 단체급식 행사를 개최했다고 11일 밝혔다.
이번 행사는 지난 10일부터 12일까지 3일간 HMGMA(현대차그룹 메타플랜트 아메리카) 현지 종업원 1500여 명을 대상으로 진행됐다. 행사에선 △김치치즈 칠리프라이 △김치제육 아란치니 △고추장 까르보나라 등 김치 특유의 향을 줄인 볶음김치를 주재료로 한 퓨전메뉴와 ‘케이팝데몬헌터스’을 통해 미국에서 인기를 끌고 있는 K-분식을 테마로 △로제떡볶이와 잡채 △바지락수제비 △궁중불고기 등 총 9종의 신메뉴를 선보였다.
aT는 아직 한식 경험이 적은 미국 남부 현지인들의 입맛과 취향을 고려해 다양한 한식 식재료를 사용한 단체급식 행사를 진행하고 있다. 특히 이번 행사가 현지에서 K-푸드 실수요 기반을 다지고, 향후 미국 내 2·3선 도시까지 시장을 넓혀 대한민국의 식품 영토를 확장하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
전기찬 aT 수출식품이사는 “미국 내 K-푸드 인기가 높아지고 있는 시점에서 대규모 수요처를 안정적으로 확보하는 것이 수출 확대의 핵심전략”이라며 “경쟁력 있는 민간기업과의 협업을 통해 다양한 시너지효과를 만들어 내겠다”라고 말했다.
한편 최근 조지아주를 비롯한 미국 남동부 지역은 한국기업의 제조업 투자 확대로 현지 고용이 증가하며 지역경제가 활기를 띠고 있다. 아울러 현지에 진출한 한국기업 종업원들을 대상으로 한 단체급식 수요도 급증하고 있다. 이에 aT는 지난해 현대그린푸드와 업무협약을 맺고 한국 농식품을 활용한 해외 단체급식 메뉴개발과 소비확산을 위해 협력하고 있다.
