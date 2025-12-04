코스닥 시가총액 장중 사상 첫 장중 500조 돌파

코스닥이 4일 장중 시가총액 500조 원을 돌파했다. 코스닥 시가총액이 500조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 12분 코스닥 시가총액은 501조304억 원을 기록 중이다. 전날 497억6210억 원보다 1.0% 늘어나며 500조 원을 넘어섰다.
코스닥 시총은 지난 2021년 1월 25일(400조4966억 원) 400조 원을 넘어선 이후 5년 가까이 300조~400조 원대에 갇혀 있었다. 같은 기간 코스피 시가총액이 2212조815억 원에서 3326조8049억 원으로 1114조 원이상(50.4%) 증가한 것과는 대조적이다.
올해 들어 코스피에 비해 지지부진했던 코스닥 수익률은 연말 들어 뒷심을 발휘하고 있다. 코스닥은 이날까지 7거래일 연속 상승세를 보이고 있다.
최근 코스닥의 강세는 정부가 개인투자자·연기금 대상 세제 혜택 강화 등을 포함한 코스닥시장 활성화 종합대책을 내놓을 수 있다는 소식이 전해지면서 투자 심리가 커진 것으로 풀이된다.
다만 금융위원회는 보도설명자료를 통해 “자본시장 활성화 방안은 지속 검토 중이나 코스닥시장 대책은 확정된 바 없다”고 선을 그었다.
