[프리미엄뷰]12월에도 쇼핑축제는 계속된다… 고래잇페스타 후반전 돌입

이마트 32주년 행사와 동시 진행… 역대급 할인
삼겹살-목살 890원, 미국산 살치살 50% 할인 판매
황제전복-국물멸치도 반값… 가전 사면 상품권 증정
AI 활용해 ‘쇼핑의 즐거움’ 담은 자체 음원도 제작
이마트가 12월 고래잇페스타의 후반전에 돌입한다.
이마트는 지난달 27일부터 대규모 할인 행사 ‘고래잇페스타’를 선보이며, 고객들에게 압도적인 혜택을 제공해 왔다. 특히, 12월 고래잇페스타는 이마트 창립 32주년 행사와 동시 진행해 역대급 규모와 할인 혜택을 보여주며 더욱 주목을 받고 있다.
고래잇페스타 후반전은 이달 2일부터 본격적으로 시작됐다. 전반전(11월 27일∼12월 1일)에 이어 이마트는 삼겹살, 계란, 라면, 과자, 대형가전 등 주요 장바구니 품목 전반에 할인 공세를 이어가며 연말 장바구니 물가를 실질적으로 낮추는 것에 집중할 계획이다.
후반기의 시작은 ‘고기’가 연다. 특히 연말에 수요가 크게 증가하는 축산 상품 가격을 대폭 낮춰 고객들이 체감하는 할인 효과를 극대화한다.
먼저, 이달 2∼4일 탄탄포크 삼겹살·목살(냉장·캐나다, 미국, 칠레) 100g을 890원에, 미국산 살치살 100g을 신세계포인트 적립 시 50% 할인한 2990원에 판매한다.
또, 2∼7일에는 신세계포인트 적립 고객을 대상으로 브랜드 한우 전 품목을 40% 할인하며, 양념 돼지 LA식 갈비(800g)를 50% 할인한 9990원에, 양념 소 LA식 갈비(800g)를 40% 할인한 1만7988원에 만나볼 수 있다.
과일, 수산 분야에서도 초특가의 열기는 이어진다. 2∼7일 신세계포인트 적립 시 황제전복(왕, 특대, 대), 세네갈 갈치 전 품목, 삼천포 국물멸치(1kg)를 50% 할인 판매한다. 원양산 오징어(대)를 40% 할인한 1마리 2988원에, 국산의힘 딸기 전 품목을 5000원 할인된 가격에, 제스프리 제주골드키위를 7000원 할인된 9980원에 판매하는 이마트 단독 특가도 놓칠 수 없다.
인기 가공식품 파격 행사도 풍성하게 준비했다. 포도씨유·카놀라유·해바라기유 등 식용유 전 품목과 고추장·된장·쌈장 등 장류 전 품목, 사조·오뚜기참치 4입 전 품목, 크래프트·프레지덩 치즈 및 버터 전 품목을 두 개 구매 시 50%, 조니워커 위스키 13종에 대해 2병 이상 구매 시 30% 할인 판매한다.
필수 생활용품 반값 행사도 후반전 할인 릴레이에 힘을 보탠다. 코디 미용티슈 전 품목, 보디워시 83종, 슈가버블·해피홈 이지워시 주방세제, 비트·액츠·피지·퍼울 세탁세제 전 품목, 치약 칫솔 116종 역시 두 개 구매 시 반값 혜택을 제공한다.
대형가전 특가 행사도 선보인다. 2∼10일 삼성·LG전자 대형가전을 행사 카드로 전액 결제 시 300만, 500만, 700만, 1000만, 1500만 원 금액에 대해 각각 10만, 20만, 30만, 50만, 80만 원 신세계상품권을 증정한다. 또, 신한카드로 전액 결제 시 금액대별 최대 45만 원의 신세계상품권을 추가로 증정하며, 대형가전 500만 원 이상 결제 시 선착순 300명에게 이마트콘 10만 원을 제공한다. 행사 카드는 이마트e카드, 삼성카드, KB국민카드, 신한카드, 현대카드, 롯데카드 등이다.
특히 이마트는 고래잇페스타를 위해 ‘쇼핑의 즐거움’을 담은 자체 음원을 제작해 눈길을 끈다. 고래잇페스타의 실질적인 할인 혜택에 더해 청각적 즐거움까지 제공하며, 이마트와 고객 간의 감성적 소통을 강화하겠다는 취지다.
음원은 인공지능(AI)을 활용해 제작했으며, 이마트로 가는 즐거운 발걸음을 나타내는 경쾌한 음악부터 홈파티 분위기를 살리는 테이블 음악까지 다양한 장르로 구성했다. 플레이리스트는 이마트 공식 유튜브 채널 ‘이마트 Live’에서 찾아볼 수 있다.
이마트 정양오 전략마케팅본부장은 “이마트는 12월에도 압도적인 가격과 다양한 단독 상품을 선보이는 고래잇페스타를 진행해 고객 혜택을 극대화하고 있다”며 “앞으로도 이마트는 ‘고객 제일’이라는 원칙하에 전략적 가격 투자를 지속하고 연말 장바구니 물가 부담을 낮추기 위해 고객이 체감할 수 있는 할인 혜택을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.
