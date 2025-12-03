엠씨이, 동남아시장 첫발… 태국 대형 식품사와 제휴

태국 농지서 빛나는 한국 생물비료
주요 작물 실험 돌입… 생육 향상·탄소 배출 줄이기 검토
폐기물 활용 기술력, CES 혁신상 등 인정받은 기업
현지 네트워크 활용, 본격 공급망 구축 기대
그린바이오 분야 기업 엠씨이(MCE)는 3일 태국 식품 가공사 프리저브드 푸드 스페셜티(PFS)와 제휴를 맺고 지속 가능 비료의 현지 상용화를 시작했다고 밝혔다. MCE는 대표 박종욱이 이끄는 스타트업으로, 밀웜(작은 벌레, 장내 미생물을 이용해 폐플라스틱 분해) 기술을 기반으로 한 제품을 앞세워 동남아 진출에 속도를 내고 있다.
이번 파트너십으로 MCE의 핵심 제품 마하(MaHa) 휴믹산(토양 개선제, 유기물을 분해해 작물 뿌리·잎 성장 촉진)은 태국 방콕 근처 PFS 물류 시설에 초도 물량이 도착했다. MCE는 PFS와 푸디올로지(Foodiology)와 개발 의향서(LOI, 비구속적 협력 합의서)를 교환한 뒤 실험용 공급을 마쳤다고 한다.
테스트 대상은 태국 주력 작물인 두리안·쌀·옥수수로, 이들 생육 촉진과 탄소 배출 감소 효과를 확인할 예정이다. PFS는 동결건조 식품과 가공식품 시장에서 두각을 나타내는 태국 내 대형사로, 광범위한 지역 네트워크를 강점으로 삼는다. 파누 COO(최고운영책임자)는 자사 농장 적용을 넘어 판매 채널 확대와 정부 친환경 농업 사업 연계를 통해 다각화된 활용을 모색한다고 밝혔다.
박종욱 대표는 “자체 생물전환 기술이 해외에서 평가받아 의미가 크다. 검증을 성공적으로 끝내고 태국 사업 기반을 다지겠다”고 밝혔다. MCE는 밀웜 미생물을 활용한 폐플라스틱 처리와 단백질·비료 생산 기술로 CES 2025 혁신상 수상, 중소벤처기업부 팁스(TIPS, 기술 창업 지원 프로그램) 선정, 대전시 합성바이오 규제특구 기업 등재를 이뤘다.
