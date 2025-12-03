우리금융 차기회장, 임종룡-정진완 등 4명 압축

외부 인사 2명 포함 후보 선정
우리금융지주 임원후보추천위원회(임추위)는 차기 회장 최종 압축 후보군(쇼트리스트)으로 임종룡 회장, 정진완 우리은행장, 외부 후보 2명 등 총 4명을 선정했다고 2일 밝혔다. 외부 후보는 우리금융에 현재 재직하지 않는 인사로, 우리은행 경력이 있는 인물도 포함된다고 설명했다.
최종 후보 1명 연내 선정 방침
임추위는 10월 28일 경영승계 절차 개시 이후 후보군을 대상으로 △경영성과 △최고경영자 육성 프로그램 결과 △리더십 등 평판 조회 결과 등을 점검했다. 이달 1일에는 롱리스트(잠정 후보군) 면접을 진행한 후 쇼트리스트 후보군을 확정했다.
이강행 임추위 위원장은 “지배구조 모범 관행을 충실히 반영한 경영승계 규정 및 승계계획에 따라 독립성과 공정성을 기반으로 절차를 진행했다”고 말했다.
우리금융은 타 금융지주에 비해 쇼트리스트 공개가 빠르다는 해석에는 “후보자들이 준비할 수 있는 시간을 넉넉히 준 것으로도 볼 수 있다”고 설명했다.
임추위는 쇼트리스트 후보자를 대상으로 약 한 달간 △복수의 외부 전문가 면접 △후보자별 경영계획 발표 △심층 면접 등으로 연내에 차기 회장 최종 후보 1인을 선정한다. 선정된 최종 후보자는 이사회 결의를 거쳐 내년 3월에 열릴 정기 주주총회 승인을 통해 차기 회장으로 공식 취임할 예정이다.
